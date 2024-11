Štvrtok so sebou prináša dva významné basketbalové zápasy v našich kontextoch.

V rámci elitnej Euroleague sa vo večnom derby stretnú Crvena zvezda a Partizan v rámci 11. kola súťaže a v rámci tretieho kola kvalifikácie na Eurobasket 2025 v Kodani zohrajú Dánsko a Srbsko.

Nebudeme znovu opakovať reláciu FIBA – Euroleague, keďže je stále príliš nezvyčajné, že v rovnaký deň hrajú aj kluby aj reprezentácie. Proste, divné je to, že všetko neprebieha pod jednou strechou, ako v rámci UEFA – keď hrajú kluby, nehrajú reprezentácie a naopak.

Akokoľvek, od 20. hodiny Crvena zvezda uvíta Partizan. Červeno-bieli sú v oveľa lepšej forme, ale aj pozícii. Po desiatich kolách majú skóre 5 – 5 (aj keď sezónu otvorili sériou troch víťazstiev), kým je Partizan oveľa slabší, pri dne tabuľky so skóre 2 – 8 a sériou šiestich prehier za radom. Samozrejme, klubové záležitosti netreba uprednostňovať pred reprezentáciou, zvlášť basketbalovou, a preto o Euroleague iba toľko.

Reprezentácia od 18. hodiny v Kodani zohrá zápas tretieho kvalifikačného kola v rámci skupiny G a cieľom je spomenutý šampionát Európy 2025.

Po dvoch kolách je Srbsko v čele tabuľky, keďže máme maximálny výsledok. Ešte vo februári naši najprv doma presvedčivo porazili Fínsko a potom za chotárom aj Gruzínsko. Tak sebavedome čakáme na záverečné kolá a aj proti Dánsku bude naša reprezentácia veľkým favoritom. Treba spomenúť aj to, že dve selekcie ďalší zápas zohrajú už v nedeľu v Belehrade a prípadnými dvomi triumfami by si Srbsko fakticky už zabezpečilo postup na šampionát. Treba si ich však vybojovať.

Bez ohľadu na rozdiel v kvalite sa Dánsko bez boja nevzdá a vynaloží maximálne úsilie, aby sa tiež kvalifikovalo na záverečný turnaj, na ktorom hralo iba trikrát a naposledy v dávnom roku 1955. To nám predovšetkým hovorí o basketbalovej tradícii v tejto krajine, ktorá nie je na vysokej úrovni a z toho dôvodu sú dva triumfy našich celkom očakávané s právom. Tréner Svetislav Pešić zverejnil zoznam basketbalistov, s ktorými počíta na dvojzápas s Dánskom a potešujúce je to, že sa do tímu vrátil Boriša Simanić, ktorý, ako vieme, zažil ťažké zranenie na majstrovstvách sveta 2023.

Tak vo štvrtok v Kodani našu krajinu reprezentujú Aleksa Avramović (CSKA Moskva), Dušan Ristić (Élan Chalon), Stefan Jović (Valencia), Dušan Beslać (Avtodor), Boriša Simanić (Igokea), Stefan Lazarević (FMP), Mihailo Petrović (Mega Basket), Ognjen Dobrić (Crvena zvezda), Dejan Davidovac (Crvena zvezda), Balša Koprivica (Partizan), Dušan Miletić (Spartak) a Aleksa Radanov (Runa).

S Dánskom zohráme aj v nedeľu v Belehrade

Pre spomenuté dôvody prelínania zápasov a kalendára je očividné, že Srbsko nie je v hlavnej zostave, podobnú situáciu majú aj ostatné reprezentácie.

Bez ohľadu na euroligový zápas, veční rivali povolili úhrnne trom svojim hráčom vystúpiť za reprezentáciu – sú to teda Ognjen Dobrić a Dejan Davidovac z radov červeno-bielych a Balša Koprivica z radov Partizana. Kapitánom v tomto cykle bude skúsený Stefan Jović, ktorý je tiež v reprezentácii prvýkrát po roku 2023 a po Mundobaskete, na ktorom sme získali striebro. V tíme, ktorý vystúpil na Olympijských hrách v Paríži, Jović neparticipoval, ale opätovnú pozvánku trénera Pešića akceptoval.

Treba spomenúť aj skutočnosť, že v prípade očakávaného postupu na majstrovstvá Európy väčšina z týchto basketbalistov na nich hrať nebude, čo len potvrdzuje skutočnosť, že tie relácie medzi federáciami sú naozaj neprípustné. A toto nie je prvým prípadom, rovnako bolo aj v predchádzajúcich cykloch, už či v kvalifikácii na európske podujatia alebo na svetové šampionáty.

Akokoľvek, podčiarkujeme ešte raz, Srbsko už v stretnutiach z Dánskom má v rukách potenciálne mečbaly a bolo by dobre využiť ich čo najskôr a nečakať do poslednej chvíle na potvrdenie postupu. Ani Fínsko a Gruzínsko nie sú na našej úrovni, ale ak sa príležitosť ponúkne určite ju treba využiť. Zatiaľ je známe len to, že postup zabezpečený majú organizátori turnaj Cyprus, Fínsko, Poľsko a Lotyšsko.

Všetky štyri selekcie hrajú aj v kvalifikácii, ale na turnaji vystúpia bez ohľadu na výkon. Tým sú v nepriaznivejšej situácii reprezentácie, ktoré sú v skupine s nimi, lebo fakticky to znamená, že z týchto kvalifikačných skupín na záverečný turnaj postúpia ešte len dve mužstvá. Zatiaľ je Lotyšsko aj tak na pozícii, ktorá by mu postup priniesla, rovnako aj Fínsko, kým Poľsko je na poslednom mieste so skóre 0 – 2.

Rovnako je aj v prípade Cypru, ale táto krajina by sotvaže na majstrovstvách hrala keby nebola hostiteľom.