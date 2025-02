Oltárny krúžok žien v Pivnici usporiadal tretí ročník bazára pre dospelých, ktorý bol otvorený včera o 10. hodine v Diakonickom dome. Záujemcom bude dostupný do stredy 19. februára, do 16. hodiny. Na rovnakom mieste a v rovnakom trvaní je dostupný aj bazár odevu pre deti.

Pre záujemcov sú dvere Diakonického domu otvorené aj dnes do 16. hodiny. Členky Oltárneho krúžku žien predtým vyzvali záujemcov, aby venovali odevné časti na predaj. Je zaujímavé, že peniaze, ktoré sa vyzbierajú na bazári, budú venované Oltárnemu krúžku žien, ktorého členky plánujú za ne zrealizovať odbornú prednášku, prostredníctvom ktorej by chceli do svojich radov prilákať aj mladšie ženy.

Ceny odevných častí sú symbolické, teda najvyššia suma za jednu časť odevu je 500 dinárov. Tieto ceny sú v podstate podobné už tri roky. Kvôli tomu, že sa hromadí každoročne veľké množstvo odevu, organizátorky sa rozhodli limitovať hromadenie, a to tým, že každá osoba mohla na bazár priniesť iba 10 kusov.

Tohto roku sa k bazáru pridali aj mamy detí Nedeľnej školy, ktoré na bazár priniesli detské odevy. Vlani sa totiž bazár detského odevu konal po prvýkrát, no po veľkom záujme sa rozhodli pokračovať v jeho realizácii. Je však badateľný menší záujem rodičov o predaj detského odevu. Peniaze, ktoré sa vyzbierajú pri predaji detského odevu, budú usmernené buď na činnosť Nedeľnej školy, alebo si mamy môžu peniaze zobrať.

Obidva bazáre majú za cieľ predať zachované odevné časti za zľavnené ceny, finančne podporiť Oltárny krúžok žien a Nedeľnú školu. Bazár má v konečnom dôsledku humanitárny, ekologický a ekonomický charakter.