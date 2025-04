Minister poľnohospodárstva, lesníctva a vodohospodárstva Dragan Glamočić po zasadnutí s vedením veterinárnej správy vyhlásil, že práca tejto správy je priamo spätá so zdravím občanov Srbska, ako aj so zdravím zvierat a bezpečnosťou potravín a zdôraznil, že to bude jedna z hlavných priorít tohto ministerstva.