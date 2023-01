Aj v tomto roku 1. februára v Deň Nového Sadu v tomto meste bude veľa bezplatných kultúrnych a športových podujatí.

V prvom rade treba vyzdvihnúť, že parkovanie v meste bude zajtra bezplatné. Na návrh primátora Nového Sadu Milana Ðurića bezplatná bude aj preprava mestskými a prímestskými autobusmi.

Bezplatné bude aj klzisko, ako aj bazény v Športovo-podnikateľskom stredisku Nový Sad (SPENS). Klzisko bude dostupné od 10.30 h do 12.00 h, ako aj od 18.00 h do 19.30 h a bazény od 9.30 h do 11.00 h, od 11.30 do 13.00 h, od 16.30 h do 18.00 a od 19.30 do 21.00 h.

Milovníci kníh sa zajtra môžu začleniť do Mestskej knižnice s 50 % zľavou. Pre dospelých (so zľavou) bude členské 250 dinárov a pre deti 150 dinárov. Členské je platné rok a záujemcovia sa môžu začleniť vo všetkých pobočkách Mestskej knižnice.

Bezplatné obsahy budú aj počas víkendu. Presnejšie v piatok 4. februára budú zorganizované obchôdzky centra mesta (o 10.00 h, 11.30 h a 12.00 h), ako aj Petrovaradínskej pevnosti (o 11.00 h, 12.30 h a 13.30 h). Aj v sobotu budú organizované obchôdzky a všetky informácie sú dostupné na stránke Turistickej organizácie Nového Sadu.

V piatok a v sobotu mnohé kultúrne inštitúcie budú mať Deň otvorených dverí: Múzeum Vojvodiny, Múzeum Mesta Nový Sad, Galéria Matice srbskej, Spomienková zbiera Pavla Beljanského a iné.