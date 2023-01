Na sklonku roku 2022 dostalo sa nám do rúk najnovšie číslo časopisu Nový život. Aj keď sa v podtitule píše, že ide o mesačník pre literatúru a kultúru, toto vydanie zastrešuje až štyri mesiace, lebo sa v jeho hlavičke uvádza „9 – 12 / 2022“.

Zalistujme si v ňom. Po prvé, keďže ide o posledné vydanie tohto periodika v roku 2022, je tu i obvyklá koncoročná príloha – obsah všetkých doterajších čísel Nového života v roku za nami a to zmapovaný podľa jednotlivých kategórií: poézia; próza; dráma; štúdie, eseje, recenzie, články, denníkové záznamy, memoáre, interview; poznámky, bio- – bibliografické poznámky; ilustrácie, fotoreprodukcie, fotografie. Až na ilustrácie všetky tieto segmenty sú spracované abecedným poradím, teda v prípade záujmu čitateľ si ľahko nájde to, čo uverejnené v uplynulom ročníku Nového života hľadá. Ilustrácie sú zoradené poradím, akým boli v číslach v roku 2022 uverejňované. Maličkým nedopatrením chýba práve číslo 9 – 12 pri ilustráciách z opusu kresieb akademickej maliarky Zuzky Medveďovej. Sú to reprodukcie jej kresieb z výstavy, ktorá sa v Galérii Zuzky Medveďovej v Báčskom Petrovci uskutočnila od 7. augusta do 30. septembra 2022, a spestrujú práve toto posledné minuloročné číslo časopisu.

Keď ide o štandardné rubriky v Novom živote, vo vstupnej tematickej časti Moderná a postmoderná srbská poézia je báseň Miloša Komadinu v preklade Miroslava Demáka a v rubrike Rozkoš z textu analytická esej Petra Michaloviča. Odporúčame i novinársky chat Zdenky Valentovej-Belićovej so spisovateľkou Katarínou Hricovou. Kvôli prípadnému inscenovaniu je tu viackrát odmenená divadelná hra pre deti Jána Žolnaja Legionári a čitateľov iste poteší i poviedka Márie Kotvášovej-Jonášovej Valentínske tango. Duchovne vás obohatí text Nikolu Šantu O malých jazykoch i rozjímanie Zdenky Valentovej-Belićovej o paralelách v tvorbe Miloša Crnjanského a Jána Hrušovského.

V ďalšom cykle príspevkov zo 65. literárneho snemovania je báseň Miroslava Dudka, text Zuzany Čížikovej, spoločné texty Jasny Uhlárikovej a Daniely Marčokovej, ako i Jasny Uhlárikovej a Anny Margaréty Lačokovej.

Život prináša i smutné chvíle. Na odchod z tuzemskej púte prof. Dr. Márie Myjavcovej (1934 – 2022), našej poprednej lingvistky, pedagogičky, zostavovateľky učebníc a v neposlednom rade i esejistky, pripomína nekrológ z pera Kataríny Pucovskej.

V časopise sú i lahôdky pre milovníkov recenzií nových knižných titulov, ktoré tentoraz podpisujú Etela Farkašová a Anton Baláž. Časopis uzaviera spomienkový text Anny Séčovej-Pintírovej k 125. výročiu narodenia Zuzky Medveďovej pod veľavravným titulkom Žena, ktorá naučila Petrovčanov, aby mali radi výtvarné umenie.

Je to posledné číslo časopisu Nový život v ročníku 74. Pod šéfredaktorskou taktovkou Zdenky Valentovej-Belićovej vydalo ho Slovenské vydavateľské centrum v Báčskom Petrovci a to s finančnou podporou Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí (Bratislava) a Ministerstva kultúry Republiky Srbsko (Belehrad).