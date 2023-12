Aj v Erdevíku sa spolkári s odchádzajúcim rokom rozlúčia v speve a tanci. Na piatok 29. decembra o 19. hodine si naplánovali celovečerný program pod názvom Ako to bývalo…

V čele s predsedníčkou Slovenského kultúrno-osvetového spolku v Erdevíku Ruženkou Ďuríkovou, ktorá je aj sama účastníčkou programu, do prípravy sú zapojené všetky sekcie. Obecenstvu sa v sieni spolku predstavia tí najmenší spolkári – členovia Detského folklórneho súboru Zvončeky, ale aj mládežníci a dospelí skosovci: spevácke skupiny a tanečná skupina SKOS Erdevík. Vďaka hosťom zo susedného Šídu bude to ešte krajšie a veselšie. Prichádzajú ukázať Ako to bývalo… u nich členky ženskej speváckej skupiny a sólisti zo Slovenského kultúrno-umeleckého spolku Jednota v Šíde.

Primeraným repertoárom pesničiek a choreografií vo veselej nálade a ukážkou toho, čo sa tohto roku naučili a na početných festivaloch aj ukázali, erdevícki spolkári takto spolu s vernými divákmi zamávajú na rozlúčku odchádzajúcemu roku 2023.