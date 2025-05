Z Novosadského veľtrhu oznamujú, že cena vstupeniek na 92. Medzinárodný poľnohospodársky veľtrh bude rovnaká ako aj vlani – 800 dinárov.

Nezmenili sa ani ceny ostatných vstupeniek. Pri skupinových návštevách (najmenej 15 osôb) vstupenka bude stáť 600 dinárov na osobu, vstupenky pre skupinové návštevy škôl a fakúlt, deti od 7 do 14 rokov a dôchodcov budú stáť 400 dinárov.

Rodinným dňom bude streda 21. mája a vtedy celá rodina s deťmi do 14 rokov, bez ohľadu na to, koľko ich je, bude môcť navštíviť veľtrh so zakúpenou jednou vstupenkou za 800 dinárov.

Všetky zakúpené vstupenky sú zároveň kupónmi na účasť v Darčekovej hre.