Predsedníctvo Rady Európskej únie rotuje medzi členskými štátmi EÚ každých 6 mesiacov. Počas tohto polročného obdobia vedie predsedajúca krajina zasadnutia na všetkých úrovniach Rady, pričom pomáha zabezpečiť kontinuitu práce EÚ v Rade. Od. 1. júla do 31. decembra bude túto úlohu zastávať Česko.

Prioritou českého predsedníctva bude potravinová bezpečnosť

Vojna na Ukrajine zmenila zámery českého predsedníctva v spoločnej poľnohospodárskej politike. Vláda Petra Fialu bude musieť prispieť k čo najrýchlejšej dohode na konečnom nastavení agrodotačných plánov členských krajín, ktoré sa po 24. februári výrazne zmenili. Pred vojnou sa všeobecne predpokladalo, že Európska únia bude pokračovať v zelených reformách agrosektora vyplývajúcich jednak z novej ekologickej architektúry Spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ, ktorá začne na budúci rok, ale tiež z potravinovej stratégie Z farmy na stôl.

Vojnový konflikt ovplyvnil aj svetový trh s potravinami

Novovzniknutá situácia ovplyvnila aj svetový trh s potravinami. Diskusiu o budúcnosti poľnohospodárstva ovládla obava o dostupnosť potravín v EÚ, a preto sa chce Česko podľa politického programu predsedníctva venovať dopadom ruskej agresie proti Ukrajine na potravinovú bezpečnosť Únie. Jeden z hovorcov predsedníctva Dmitrij Černikov to potvrdil aj pre bruselský portál EURACTIV.com. Potravinová bezpečnosť podľa neho bude „od úplného začiatku“ hlavnou prioritou Česka v poľnohospodárskej politike, pričom vraj bude témou každého jedného stretnutia agroministrov v nasledujúcich šiestich mesiacoch. V programe Česko ale naznačuje, že sa bude snažiť hľadať prijateľnú rovnováhu medzi touto prioritou a snahou Únie pokročiť v udržateľnosti poľnohospodárstva. „České predsedníctvo sa bude zaoberať postupným prechodom na klimaticky neutrálnu a trvalo udržateľnú ekonomiku s minimálnym negatívnym dopadom na životné prostredie pri zachovaní konkurencieschopnosti európskeho poľnohospodárstva, potravinárstva, lesníctva a rybárstva s dôrazom na potravinovú bezpečnosť,“ píše sa v programe.

Boj so strategickými plánmi

Počas českého predsedníctva by sa postupne Európska komisia mala so všetkými členskými krajinami dohodnúť na národných agrodotačných stratégiách – takzvaných strategických plánoch, v ktorých štáty rámcujú, ako chcú prostredníctvom európskych poľnohospodárskych dotácií splniť priority a ciele reformy spoločnej poľnohospodárskej politiky. No ako vyplýva aj z prístupu Česka, tie sa v ostatných mesiacoch výrazne zmenili.

Priority českého predsedníctva

Jednou z priorít českého predsedníctva bude dotiahnuť novú legislatívu pre udržateľné používanie pesticídov. Prvý návrh, ako by Únia mala znížiť ich spotrebu o polovicu do roku 2030, predstavila komisia v júni. Viacero krajín ju ale považuje za veľmi ambicióznu, a tak sa dohoda určite nebude rodiť ľahko.

Česko sa bude musieť vyrovnať aj s návrhmi na nové označovanie potravín – či už pôjde o označovanie nutričných údajov na potravinových obaloch, alebo revíziu zemepisného označovania poľnohospodárskych výrobkov.

V nasledujúcom polroku sa budú upravovať aj pravidlá v oblasti dobrých životných podmienok zvierat. Pôjde napríklad o zákaz klietkového chovu nosníc, či revíziu nariadenia o doplnkových látkach vo výžive zvierat, ktoré by mali prispieť k zníženiu dopadov chovu hospodárskych zvierat na klímu a prírodu.

Témou agendy budú aj lesy. Česko bude s inštitúciami EÚ a členskými štátmi rokovať o pokroku v implementácii novej Stratégie EÚ pre lesy do roku 2030, pričom sa bude hovoriť hlavne o odlesňovaní.

Zdroj: euractiv.sk