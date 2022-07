„Letné prázdninové dielne v Obecnej knižnici Kovačica vo vysunutom oddelení v Padine začali ešte 6. júla a vyvrcholia, ako aj doposiaľ, 25. augusta v deň narodenia spisovateľa Michala Babinku, padinského rodáka,“ informuje Zdenka Obšustová, knihovníčka.

Letné tvorivé dielne organizované Obecnou knižnicou sú deťmi vždy hojne navštívené, a tak aj počas týchto letných prázdnin tvorivé dielne sú koncipované tak, aby boli plné zábavy, kreativity a nevšedných hier, o ktoré spravidla najväčší záujem prejavujú tí najmladší.

Včera sme si pozreli jednu zo šiestich dielní, koľko si na tento rok naplánovali. Bola to tvorivá dielňa pod názvom Cesta do Tokia, ktorú viedla Elenka Ďurišová. Spoločne s knihovníčkou Zdenkou Obšustovou vytvorili pre deti aj rekvizity k textu rozhlasovej drámy kovačického spisovateľa pre deti Đuricu Đuru Krstina, podľa ktorého nacvičili aj krátke divadielko. Úryvok z knihy Cesta do Tokia rozpráva dej o najznámejšej insitnej maliarke z Kovačice Zuzane Chalupovej, keď prvýkrát pobudla v tejto ďalekej krajine. Deti na jej obrazoch sa rozprávajú o ceste do Tokia, ako aj o krásach, ktoré videli a zažili v hlavnom meste Japonska.

„Záujem o letné kreatívne dielne z roka na rok narastá a knihovníci sa o to viac snažia ponúknuť najmladším čoraz zaujímavejšie obsahy,“ hovorí Obšustová. Svoj podiel však na tom majú aj prednášatelia, ktorí sa snažia osloviť účastníkov pestrými a lákavými témami.

Doposiaľ usporiadali dielnu z chémie pod názvom Hokus pokus prednášateľa Jána Sabu, potom z hudby pod názvom Hudba a ja prednášateľky Marijany Marčekovej Valentovej, ďalej z fyziky pod názvom Party s Nikolom Teslom, ktorú viedla Elenka Ďurišová. V najbližších dňoch usporiadajú dielňu z úžitkového umenia pod názvom Kartónové sochy a viesť ju bude Sanja Končeková a posledná bude, ako sme už uviedli, venovaná básnikovi Michalovi Babinkovi. Dielňa bude mať názov Už aj letíme, podľa jeho známej knihy pre deti. Jeho život a dielo tohtoročným frekventantom dielní priblíži knihovníčka Zdenka Obšustová.