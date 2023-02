Chorvátsko od 1. januára vstúpilo do eurozóny a týmto krokom sa stalo jej 20. členom. Turisti sa už teraz môžu tešiť na bezproblémové platenie v hotovosti a ako to bolo na samom začiatku a ako si zvykli na novú menu Slováci z Chorvátska, sa dočítate v nasledujúcej ankete.

Vlatko Miksád, Ilok:

„Zmena kún na eurá bola propagovaná prostredníctvom verejných médií už od druhého polroku 2022. Mne osobne, ani mojej rodine, zmena nehovorila nič nové. Veď sme už dávno v priebehu života menili jestvujúce peniaze na inú menu: dinár na nemeckú marku, dináre z Republiky Srbskej krajiny na srbské dináre, dináre na kuny, neskoršie kuny na dináre, kuny na eurá…, takže nič nové. Kuny, ktoré sme mali 1. januára 2023, sme v priebehu jedného dňa zmenili bezproblémovo na eurá v pošte a zmeny sa konali aj v banke, aj vo finančnej agentúre. Určitú čiastku kún sme si ponechali doma, pre nejaké možné prípady platby kunami, ale aj tie sme o niekoľko dní zmenili, keď sme menili ešte nejaké mince, ktoré sme nachádzali v dome, alebo si ich ponechali pre prípad, že parkovacie zariadenia nebudú pripravené na eurá. V obchodoch pri nákupoch ešte prepočítavame eurá na kuny (počítame zhruba 7,5 kuny za 1 euro), ale to už len asi zo zvyku, lebo koľko eur mám, toľko kupujem, nevidím zmysel trápiť sa prepočítaním. V Chorvátsku sa zdvihol veľký krik ohľadom zvýšenia cien, ale myslím si, že to nie je v dôsledku zmeny meny, ale celkovej finančnej situácie. Dobrú stranu eura vidím v jej rozšírenosti: už sa nemusíme trápiť, ako budeme meniť kuny na eurá pre platobné potreby v zahraničí, najmä na Slovensku, ktorá banka berie aký poplatok za zmenu. V krajnom prípade je to jednoduché: dôležité je mať dostatok peňazí a meno meny je už ten najmenší problém.“

Sandra Kraljová-Vukšićová, Našice:

„Ešte sme si nezvykli na eurá, ale je to nevyhnutná zmena, ktorú sa snažím čo najskôr akceptovať. Už pomaly ani nekalkulujem menový rozdiel pri každej platbe. Vlastne kalkulujem, len keď ide o väčšiu sumu, nie bežné nákupy a platby. A podstata je tá, že buď mám na niečo peniaze, alebo nie. Je to jedno, o akú menu ide. V každom prípade euro je v mnohých prípadoch výhodou. Napríklad jednoduchšie to bude v práci – v realizácii platieb a vyúčtovaní európskych projektov. Horšie sú na tom starší, ktorým je každú zmenu ťažšie prijímať. Hlavne penzisti s nízkym dôchodkom videli zmenu, keďže sa o niečo aj zvýšili ceny všeobecne. Obchodníci to mali dva týždne, keď sa platilo oboma menami, ozaj komplikované, a to v súvislosti s dvojitým vykazovaním účtov. V každom prípade nie je to zmena, nad ktorou sa zamýšľam, beriem to ako samozrejmosť.“

Tatjana Seničaninová, Našice:

„Pre mňa prechod z kuny na euro nebol až taký ťažký, lebo som pri platbe aj tak viac používala bankovú kartu a mobilné bankovníctvo, ale pravdupovediac, ešte stále rozmýšľam, koľko určitý tovar stojí v kunách. Je to asi už sila zvyku, určite je to prítomné iba zo začiatku. Myslím si, že prechod bol ťažší pre dôchodcov, a zvlášť počas dvoch týždňov, keď sa používali aj kuny, aj eurá. Podnikatelia a obchodníci to počas prvých dvoch týždňov roku 2023 mali veľmi zložité, no zdolali to.“

Miroslava Gržinićová, Rijeka:

„Euro konečne prišlo aj do Chorvátska. Mnohí z nás sa potešili, ale sú, samozrejme, aj takí, ktorí nie sú spokojní. Prvé dva týždne v roku sme mali na to, aby sme sa privykli na tie drobné peniažky, ktoré dostaneme. Medzi členmi Matice slovenskej v Rijeke sú okrem Slovákov aj Chorváti. My často cestujeme na Slovensko, preto nám bude ľahšie, keďže si nebudeme musieť meniť kuny na eurá. Z tej strany sme nadovšetko spokojní. Čo sa týka samotného eura, bolo by možno dobre, keby nebolo toľko drobných mincí, teraz musíme takmer nosiť meštek na tie kovové mince a ešte aj na ostatné peniaze. Je pravda, že niektoré tovary zdraželi, ale veď to bolo aj predtým a vždy, keď bola zmena. Za uplynulé takmer dva mesiace som medzi nami nepočula žiadne sťažnosti. Dokonca už polovica členov zaplatila členský príspevok na tento rok v eurách, ktorý sme tiež zvýšili o 50 percent, takže čo môžeme očakávať od samotného štátu? Nakoniec sme konštatovali – buď euro, alebo kuna, to je všetko jedno, len aby ich bolo dosť na normálny život.“