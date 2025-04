V tomto období jarná sejba býva v plnom prúde. Tejto jari však práce v poli prerušili spŕšky, ktoré trvajú dlhší čas. O tom, aká je situácia ohľadom jarnej sejby, nám povedal Milan Popovicki, predseda Klubu poľnohospodárov Kulpína.

Väčšina poľnohospodárov Kulpína najpravdepodobnejšie tohto roku odstúpia od sadenia a pestovania sóje, ktorá roky bola hodne zastúpená v kulpínskom chotári. Príčinou je to, že za niekoľko posledných rokov sa im sója neoplatila. Namiesto toho, aby mali z nej zisk, dostávali sa do mínusu. Zvlášť vlani, keď boli extrémne horúčavy, ktoré táto plodina ťažko znášala, takže teraz situácia so semenným tovarom sóje je povážlivá. Semená sóje z minuloročnej úrody majú veľmi zlú klíčivosť, takže na taký tovar sa poľnohospodári nemôžu spoliehať. A zasa z druhej strany originálny semenný tovar má veľmi vysokú cenu, čo sa poľnohospodárom neopláca.

Práve zo spomenutých dôvodov sa budú poľnohospodári Kulpína viac orientovať na kukuricu a na cukrovú repu. Keď ide o kukuricu, s jej úrodou posledné roky boli sedliaci ako-tak spokojní. Ako potvrdil predseda Popovicki, dosť cukrovej repy je v kulpínskom chotári aj posiate ešte pred týmto daždivým obdobím, takže sú plochy, na ktorých už aj repa vzišla zo zeme. Pripomenul tiež, že niektorí poľnohospodári vyskúšajú tohto roku pestovať aj slnečnicu.

Ako sa bude dariť poľnohospodárom tejto sezóny v značnej miere závisí predsa od poveternostných podmienok.