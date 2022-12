Našli sa zvyšky fíg, hrozna, čerešní, černíc, orechov a iného ovocia. Okrem toho archeológovia našli kosti medveďov a veľkých mačiek, ktoré sa pravdepodobne používali na boj v gladiátorskej aréne. K objavu došlo v momente, keď sa skúmala 2 000 rokov stará kanalizačná sieť.

A selection of fruit seeds, stones, & pits recovered from the drainage system of the Colosseum in #Rome, remains of the snacks eaten by #Roman spectators watching the games in the arena up to 1900 years ago #RomanArchaeology pic.twitter.com/qrSSRQUIYB

