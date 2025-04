V organizácii Auto-moto zväzu Srbska, Ministerstva školstva, Obce Kovačica a Rady pre bezpečnosť v premávke Obce Kovačica v sobotu 26. apríla na ZŠ sv. Georgia v Uzdine uskutočnil sa ďalší ročník tradičnej súťaže Čo vieš o premávke?

Súťaže sa zúčastnili žiaci tretieho až ôsmeho ročníka základných škôl z územia Kovačickej obce. Súťaž prebiehala v troch vekových kategóriách: kategória A – deti do 10 rokov, kategória B – deti od 10 do 12 rokov a kategória C – deti ponad 13 rokov.

Žiaci ZŠ Mladých pokolení v Kovačici dosiahli pozoruhodné úspechy: Martin Babka obsadil 1. mesto, Andriana Siantová druhé miesto a týmto umiestnením postúpili do ďalšieho kola súťaže. Tretie miesto si vybojovali Dário Glózik a Veljko Ređaj.