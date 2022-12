Vianočný program pomenovaný Cool;túrne Vianoce z príležitosti 15 rokov od založenia YMCA Serbia usporiadali v stredu 21. decembra 2022 v sále Slovenského vojvodinského divadla. Prítomných na podujatí privítali moderátorky Simona Sýkorová a Anna Berédiová. „Cooltúrne Vianoce… na prvý pohľad iba hra s anglicizmom, ale ako vo všetkom, je tu i druhá strana mince. Tak ako Vianoce raz ročne zblížia národy, aj poslaním kultúry je spájať generácie ľudí, rôznych záujmov, veku, osobností či sociálneho postavenia,“ bolo počuť na úvod.

V programe odzneli všetky aktívne hudobné zložky YMCA Serbia. Sú to orchester YMCA Music pod vedením profesora Michala Struhára, detská spevácka skupina Perličky, ktorú nacvičuje profesorka Mariena Stankovićová-Kriváková, Folklórny súbor Petrovčan umeleckého vedúceho Pavla Pavlíniho, speváčky Elena Demrovská, Simona Đurićová a Ivana Struhárová. Predstavila sa aj skupina Christmas Spectacular a duo Andrea Stanivuková a Boris Gabríni. Hudobný sprievod tvorili Vladimír Kováč, Boris Gabríni, Mirko Ilić, Jaroslav Leporis a Michal Struhár.

V príhovore predsedníčka Nataša Kiniková okrem iného povedala: „Je tomu už 15 rokov, odkedy mladí z našej komunity priviedli do Petrovca jednu z najväčších svetových mládežníckych organizácií. Za toto obdobie sa v našej YMCA vystriedalo viacero generácií dobrovoľníkov a účastníkov aktivít či programov. Môžeme sa pochváliť tým, že sme desiatkam mladých ľudí umožnili vycestovať do európskych a svetových krajín, kde dostali príležitosť rozšíriť si obzory, či spoznať ľudí z každého kúta sveta. Ymcári z Petrovca navštívili Čínu, Spojené štáty americké, Nemecko, Arménsko, Moldavsko, Belgicko, Švajčiarsko, Dánsko, Rumunsko, Čiernu Horu, Slovensko a iné krajiny. Petrovská YMCA mala dokonca svojho hovorcu v budove Spojených národov v New Yorku! Ako jediné aktívne mládežnícke združenie v obci ponúkame viac než 10 programov pre deti a mládež, väčšina z ktorých bez priestorov petrovskej Vrbary nebude môcť fungovať. Vrbara bola odjakživa centrom mladých. Staršie generácie si určite pamätajú pravidelné koncerty, pestrý športový obsah, prvé lásky či nové priateľstvá, ktoré tu vznikli. YMCA ako združenie tu nebolo prvé. Cestu k dnešným priestorom nám vyklčovala skupina fanúšikov – BaPet Boys a ich nástupca – združenie E. Y. B. L., ktoré schátranú budovu dalo do primeraného stavu. Tieto priestory využívala aj vyhasnutá obecná Kancelária pre mladých. Teraz je rad na nás, aby sme si Vrbaru, alebo aspoň jej časť chránili a poukázali na jej viacgeneračnú hodnotu. Už ste mali možnosť na javisku vidieť vaše deti, vnúčatá, súrodencov, susedov či kamarátov… Sú to naši najmladší začínajúci hudobníci a speváci. Čo by sa stalo s nimi a vedúcimi ich aktivít, keby nebolo Vrbary? Kto nesie zodpovednosť za talent, ktorému nie je dovolené rásť? S Perličkami ste videli i Andreu a Borisa. Boli by dnes na tomto javisku, keby nebolo Vrbary a združeniu YMCA pred niekoľkými rokmi? Ktovie… Mali by sme pokope novú rockovú skupinu ako Christmas Spectacular, keby nemali kde nacvičovať? A čo s folklórom? Veď tancovať sa dá aj na ulici, či? Každý rok sa hŕba detí z celej obce už v zime teší na detský letný tábor,“ povedala Kiniková.

„Budúci rok bude už 13 rokov, odkedy ho naša Hana odštartovala. Mám deťom na Vianoce povedať, že tábor už nebude? YMCA nie je iba budova. Sú to predovšetkým ľudia, ktorí v nej pracujú pre dobro detí, mládeže a budúcnosti prostredia, v ktorom žijeme. Práve tým patrí veľká vďaka. Za posledné roky sme ako združenie prudko narástli, máme veľké plány, súčasťou ktorých sú vo veľkej miere aj mladí z leadership programu. Dievčatá z prvej skupiny dva celé mesiace pracovali na svojich sociálnych zručnostiach, kritickom myslení, tímovej práci s témami, akými sú: predsudky a stereotypy, vzťahy, dobrovoľníctvo, YMCA, teória ‘pay it forward’ a písanie mládežníckych projektov, v čom celá skupina vynikla a už budúci rok bude mať naša komunita možnosť vidieť plody ich práce.“

Medzinárodne uznávané certifikáty zaslúžene získali: Ema Speváková, Hana Sirácka, Anna Vrbovská, Helena Drieňovská, Sofia Bešková, Nela Mladenovićová a Xénia Dimićová. V priebehu programu slávnostne udelili certifikáty ukončenia prvým absolventom leadership programu.

Peniaze z dobrovoľných príspevkov vyzbieraných na Vianočných trhoch a na predvianočnom programe budú využité na realizovanie aktivít YMCA a sčasti aj na realizáciu mládežníckeho projektu siedmich volontérok zo združenia.

Na záver na javisko vyšli všetci ymcári, starí a noví, malí a veľkí – ktorí sedeli v hľadisku, ale aj tí, ktorí sa priamo zúčastnili v programe, urobili si spoločnú fotku k príležitosti 15 rokov založenia YMCA a zatancovali si na hymnu YMCA známej skupiny Village People.