Legendárny hardrockový band Deep Purple existuje už viac ako pol storočia a patrí medzi najvplyvnejšie hudobné skupiny na svete. Aktívni sú až dodnes a čoskoro im vychádza nový album, ktorý bol ohlásený piesňami Portable Door a Pictures of You.

Skupina Deep Purple bola založená roku 1968 v Londýne a spolu s Black Sabbath a Led Zeppelin sa všeobecne považujú za zakladateľov hardrocku. V najznámejšom zložení skupiny boli Ian Gillan (spev), Ritchie Blackmore (gitara), Roger Glover (basgitara), Jon Lord (syntetizátor) a Ian Paice (bubny). Ich albumy In Rock (1970) a Machine Head (1972) predstavujú klasiku tvrdého gitarového zvuku a obsahujú známe piesne, akými sú Speed King, Child in Time, Highway Star a Smoke on the Water.

V priebehu desaťročí zloženie bandu sa menilo a z niekdajších členov Deep Purple dnes sú v skupine Ian Gillan, Roger Glover a Ian Paice, pokým na syntetizátore hrá Don Airey a gitaristom je Simon McBride.

Nový album s názvom =1 vychádza 19. júla a skupina ho bude prezentovať na koncertnom turné, v rámci ktorého navštívi aj Srbsko. Koncert Deep Purple v Belehrade sa usporiada 13. júla na Tašmajdane.