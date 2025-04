Minister zahraničných vecí vlády Srbska Marko Đurić včera zhodnotil, že naše vzťahy s Rakúskom sú mimoriadne a že táto krajina významne prispieva k zrýchlenému hospodárskemu rozvoju Srbska a celého regiónu.

V spoločnom prejave pre médiá po stretnutí s rakúskou spolkovou ministerkou pre európske a zahraničné veci Beatou Meinl-Reisingerovou Đurić poukázal na to, že Rakúsko je tretím najväčším investorom v našej krajine. Podľa jeho slov firmy z tejto krajiny zamestnávajú u nás tisíce ľudí, čo prináša nielen nové príležitosti pre občanov Srbska, ale aj nové technológie a ďalšie prepojenia s európskou ekonomikou.

Minister zahraničných vecí informoval, že so svojou rakúskou kolegyňou rokoval aj o politických témach a vyjadril spokojnosť s tým, že krátko po svojom vymenovaní do novej vlády navštívila našu krajinu. Podľa jeho hodnotenia to svedčí o vážnom záujme o vzťahy so Srbskom a naším regiónom, ako aj o túžbe Rakúska ešte hlbšie spolupracovať na európskej agende v nasledujúcom období, kde má Srbsko ambíciu splniť všetky podmienky potrebné na členstvo v EÚ do konca roka 2026 na dôveryhodnom a na zásluhách založenom základe.

Meinl-Reisingerová hodnotila politické a hospodárske vzťahy medzi Srbskom a Rakúskom ako veľmi dobré a uviedla, že partnerské vzťahy so Srbskom sú pre jej krajinu veľmi dôležité a že existuje túžba takéto vzťahy rozširovať a ďalej prehlbovať. V súvislosti s bilaterálnou hospodárskou spoluprácou spresnila, že v Srbsku pôsobí viac ako 800 rakúskych spoločností, ktoré poskytujú 24-tisíc pracovných miest. Ministerka tiež poukázala na význam srbskej diaspóry v Rakúsku a zdôraznila, že Srbi sú veľmi dôležitou kultúrnou a ekonomickou súčasťou tejto krajiny.

„Rakúska vláda podporuje krajiny západného Balkánu v ich snahe stať sa členmi EÚ a chce vidieť Srbsko ako súčasť EÚ,“ povedala šéfka rakúskej diplomacie.

Zdroj: srbija.gov.rs