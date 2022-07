Ministri zahraničných vecí členských krajín EÚ sa dnes dohodli na poskytnutí ďalšej vojenskej pomoci Ukrajine v hodnote 500 miliónov eur. Oznámil to na sociálnej sieti Twitter predseda Európskej rady Charles Michel.

Europe continues delivering for peace and defence of our values.

I welcome @EUCouncil political agreement on the fifth tranche to #Ukraine under #EPF #EU support in military equipment to Ukraine Armed Forces now at 2,5 billion €.

Europe stands with Ukraine @ZelenskyyUa

— Charles Michel (@CharlesMichel) July 18, 2022