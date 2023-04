Čerstvý laureát Ceny Nového života slovenský vojvodinský básnik Daniel Pixiades (1931) je kysáčsky rodák žijúci v Kanade. Učiteľskú školu ukončil v Sombore a ako učiteľ pôsobil vo viacerých prostrediach. Bol redaktorom juhoslovanského periodika Naše novine, spolupracoval s československými novinami Ľudové zvesti a pracoval v miestnom juhoslovanskom rozhlase.

Je členom Literárneho združenia Desanky Maksimovićovej, Združenia spisovateľov Srbska (od roku 2017), Spolku slovenských spisovateľov (2017) a členom Združenia spisovateľov Vojvodiny a Černej Hory (2018) a čestný člen Združenia petrohradských spisovateľov v Rusku (od roku 2021).

Píše básne, poviedky, eseje a články po slovensky a srbochorvátsky. Knihy sú mu preložené do nemčiny, francúzštiny, angličtiny, ruštiny, španielčiny a iných jazykov.

Vlani Danielovi Pixiadesovi tlačou vyšla ďalšia kniha. Pomenovaná je Smery a pobrežia a s podtitulom Eseje iných o mne. Knihu na vydanie pripravili Zdenka Valentová-Belićová a Smiljana Pixiadesová.

„Početné preklady a vydania vo svete okrem čitateľskej recepcie podnietili aj kritické čítanie. O jeho tvorbe písali viacerí autori. Z vojvodinských Slovákov je to v prvom rade Víťazoslav Hronec, ktorý ho tiež zaraďoval do výberov a chrestomatie, následne aj Samuel Boldocký a Annamária Boldocká-Grbićová. Na Slovensku o jeho poézii písal Dalimír Hajko. Zo Srbov to boli Milutin Duričković, Nada Karadžić, Radenko Bjelanović a Dajana Lazarević, kým po rusky písali Vladimir Babošin, Natalija Nedjalkova, Zin Ben Otrnan, Nino Sabanadze a Marijana Solomko. Autorovo predsavzatie všetky tieto texty zoskupiť a vydať ako jednu publikáciu, ktorá vyjde po slovensky u nás vo Vojvodine, svedčí okrem iného o jeho vnímaní seba ako príslušníka tejto komunity a tiež potvrdzuje jeho vedomie o aktuálnej recepcii svojho diela na strane jednej a vedomie o význame recepcie a kritického hodnotenia ako dôležitého procesu a autorsko-čitateľského vzťahu na strane druhej. Práve preto v druhej a v tretej časti knihy Smery a pobrežia, ktorá je pred vami, ako osobitný výber zaradil tie básne, ktoré recenzenti vo svojich textoch uvádzajú a o ktorých sa následne vytvára dojem ako o najkomunikatívnejších segmentoch jeho básnického opusu,“ napísala v predslove ku knihe Recepcia tvorby Daniela Pixiadesa vo svete Zdenka Valentová-Belićová, ktorá všetky eseje zo srbčiny aj preložila a z ruštiny to urobila Dajana Lazarevićová. Jednotlivé Pixiadesove básne zaradené do tejto knihy zo srbčiny preložili Katarína Pucovská a Víťazoslav Hronec.

Záverom nechýbajú ani poznámky o prekladoch, medailóniky o ilustrátorke, prekladateľke a autorovi. Kniha je ilustrovaná farebnými reprodukciami obrazov akademickej maliarky a grafičky Aleny Klátikovej (1991) z Nového Sadu.

Publikáciu Daniela Pixiadesa Smery a pobrežia / Eseje iných o mne vydalo Slovenské vydavateľské centrum v Báčskom Petrovci. Kniha vyšla mimo edícií a zároveň je 302. publikácia vydaná v SVC. Táto kniha rozmeru 20 x 15 cm vytlačená na ofsetovom papieri v rozsahu 264 strán a zviazaná v tvrdom prebale vyšla s vročením 2022. V náklade 50 kusov ju vytlačila tlačiareň Futura v Novom Sade.