Na námestie pred budovou Obce Kovačica zavíta 28. decembra o 18. hodine dedo Mráz, ktorý prinesie balíčky pre všetky deti do 4. ročníka základnej školy.

Okrem rozdávania balíčkov pripravený je bohatý novoročný program a veľkolepý ohňostroj, ktorý rozžiari kovačické nebo.

Ako si prevziať balíček?

Aby deti mohli dostať darček, potrebné je, aby so sebou priniesli poukaz. Bábätká a deti do predškolského veku dostanú poukazy v miestnych spoločenstvách, predškoláci ich dostanú od svojich vychovávateľov, deti do 4. ročníka základnej školy si poukazy vyzdvihnú od svojich učiteľov.

Preprava pre všetkých

Obec Kovačica zabezpečila prepravu pre deti a ich rodičov zo všetkých dedín obce. Autobusy budú odchádzať o 17.30, a to z Crepaje, Debeljače, Padiny, Uzdinu, Idvora a Samoša.