Do osláv Dní Petrovca sa aj tohto roku zapojilo množstvo miestnych spolkov a združení. Boli to od piatka do nedele tri vyčerpávajúce dni, k tomu aj úvodný štvrtkový večer. Od 23. do 26. mája, v dňoch, keď si Petrovčania stanovili svoje oslavy, bolo čo vidieť, aj kde sa pobaviť a kde-tu aj niekoho stretnúť.