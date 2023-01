Dostalo sa nám do rúk čerstvé online vydanie krásnej knihy – zbierky detskej poézie, ktorej spoločný menovateľ je Nový Sad. Je to Antológia pre deti a mladých – autorov s novosadskou adresou pod názvom Nový Sad – rodisko detskej básne. Autorom je Pop D. Đurđev a vydavateľom Spolok novosadských spisovateľov (DNK – Društvo novosadskih književnika).

V predslove sú podané dejiny literatúry pre deti na našich priestranstvách. Tu sme sa dočítali, že to bola najprv len ústna slovesnosť. Beletria tohto žánru bola najprv prekladová, a to z nemeckého jazyka. Tým sa vraj deťom dokorán otvorili okná a získali pohľad do európskeho detstva svojich vrstovníkov. Významnú úlohu tu mali, pravdaže, učitelia a vôbec školy. Sporadicky verše venované deťom písali aj iní autori, ale až tvorbou Jovana Jovanovića Zmaja „svet detstva dostal svojho autentického tlmočníka, najmladší čitatelia obľúbeného spisovateľa a srbská literatúra nový žáner – literatúru pre deti a mladých“. V tomto historickom prehľade dostali sme sa aj k jeho vlastnému časopisu Neven, potom k jeho obnovenému vydávaniu, až po Zmajove detské hry. Toto medzinárodné podujatie má za sebou tradíciu dlhú vyše šesť a pol desaťročia a vyrástlo v jeden z kultúrnych symbolov Nového Sadu – rodiska poézie pre deti.

Do tejto zbierky detskej poézie dostalo sa vyše 80 autorov, ktorí v určitom období svojho života mali adresu v Novom Sade: alebo sa tu narodili, chodili do školy, pracovali, alebo teraz tu žijú, resp. žili a svojou básnickou tvorbou si zaslúžili dostať sa týmto spôsobom pred čitateľskú verejnosť.

Osobitne chceme zdôrazniť, že sú tu i vybrané básne autorov z radov národnostných spoločenstiev, ktorí tiež prispeli k tomu, že sa Nový Sad stal malou detskou kultúrnou metropolou. Zo spisovateľov píšucich po slovensky sa do tejto antológie s niekoľkými básňami dostali: Michal Babinka (1927 – 1974), Juraj Tušiak (1935 – 1986), Miroslav Demák (1948) a Michal Ďuga (1951). Všetky básne v zbierke sú v srbskom jazyku a tie v slovenčine si autori Tušiak, Demák a Ďuga sami preložili, kým Babinkove básne sú v preklade J. Tušiaka.

Na záver tejto skutočne peknej zbierky sú kratšou biografiou predstavení všetci autori. Ešte pripomeňme, že sú tu básne i takých popredných spisovateľov, akými sú: Miroslav Antić, Duško Trifunović, Mira Alečkovićová, Branko Milićević (Branko Kockica), Pero Zubac…