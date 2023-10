V rámci Detského týždňa aj škôlkari z Predškolskej ustanovizne Včielka v Báčskom Petrovci, ako aj žiaci Základnej školy Jána Čajaka mali inakší pracovný týždeň než tie predtým. Na spestrenie im prichystali primerané programy, na ktoré sa tešili.

Viac o tohtoročnom podujatí a ako to bolo v základnej škole nám povedala predsedníčka Žiackeho parlamentu, profesorka nemčiny Ľudmila Vicianová:

„Každý deň sme mali po jednu aktivitu. Sústredení sme boli na vyššie ročníky. Ako predstaviteľka Žiackeho parlamentu som mala na starosti požiadavky žiakov vyšších ročníkov. Deti sa zhodli medzi sebou, a potom každý predstaviteľ žiackeho parlamentu dal návrh. Na základe toho boli vytvorené aktivity, ktoré schválila riaditeľka, a potom sme to mohli realizovať. V pondelok sme mali taký deň, že učitelia sa obliekli ako žiaci a žiaci ako učitelia, čo im bolo celkom zaujímavé. V utorok mali kreatívnu dielňu počas výtvarnej kultúry, v stredu bol pyžamový deň, vo štvrtok sme navštívili budovu lokálneho parlamentu, chceli sme sa triafať aj s balónmi naplnenými vodou, ale pre nepriaznivé počasie, to vystalo. Posunuli sme to na máj ku koncu školského roka. Detský jarmok, kde predstavitelia Žiackeho parlamentu vypomohli pri realizácii, kde sa zúčastnili žiaci nižších ročníkov, sme zrealizovali v piatok. Tohto roku sme sa zamerali na predaj detských hračiek, ktoré tie deti viac nepotrebujú, potom tu mohli predávať nejaké svoje hračky, ktoré si sami vytvorili, vidno tu aj kreatívne pohľadnice a keďže je jeseň, sú tu aj tekvičky. Nižšie ročníky navštevovali viaceré petrovské inštitúcie a spolky, kde im zorganizovali dielne, ako to bolo v Spolku petrovských žien a v Galérii Zuzky Medveďovej, ale navštívili aj Knižnicu Štefana Homolu, Gymnázium Jána Kollára, obec… Nechýbali ani športové aktivity a súťaže s učiteľmi telesnej výchovy.“