Včera sa úspešne skončili divadelné hody v Pivnici. Festival DIDA tohto roku ponúkol 10 divadelných inscenácií a 4 sprievodné podujatia.

Počas včerajšieho dňa mali diváci možnosť pozrieť si o 16.00 hodine inscenáciu Orchester Titanik v podaní hercov Ochotníckeho divadla KC Kysáč. Po predstavení nasledovalo už tradičné sprievodné podujatie Vítanie jari s knihou, na ktorom bola prezentovaná knižná produkcia Slovenského vydavateľského centra. Osobitný dôraz počas podujatia bol venovaný publikáciám: Čo si videl, nevidel si… – monografii o živote a tvorbe Janka Čemana autorov Jána Chrťana a Kataríny Mišíkovej Hitzingerovej a knihe Mišozemšťan autora Jána Žolnaja. Podujatie moderovala Kvetoslava Imreková-Šusterová a knižné jednotky predstavil riaditeľ SVC Vladimír Valentík. Hudobné body patrili mladým hudobníkom Klubu klasickej gitary Akord z Báčskej Palanky.

Na záver včerajšieho dňa odznelo vyhodnotenie 28. festivalu DIDA a literárnej súťaže Píšeš? Píšem!, ktoré uvádzame v pokračovaní príspevku. Odôvodnenie odbornej poroty prečítala členka poroty doc. Dr. Zuzana Týrová.

Cenu Janka Čemana získal Ján Salčák za autorský básnický recitál, resp. prednes vlastnej poézie Memento mori. Odborná porota tohto roku cenu za nový text neudelila však nikomu, nakoľko ani nových textov nebolo.

Cenu za dramaturgiu a dramatizáciu na tohtoročnom festivale DIDA získal Rastislav Zorňan za inscenáciu Úvahy o mužoch (SKC P. J. Šafárika), podľa textu Dušana Radovića – Ženski razgovori.

Cenu Elenky Hložanovej, ktorá sa udeľuje za najúspešnejší autorský text alebo dramatizáciu pre detské divadlo, porota udelila Ivanovi Ječmenovi a Aničke Balážovej za dramatizáciu mládežníckej prózy Márie Kotvášovej-Jonášovej Mať pätnásť je ťažké alebo Striptíz, v staropazovskom predstavení Moje prvé rande.

Herecké ceny

Dve tretie ceny porota udelila Márii Grbićovej za stvárnenie Kláry v staropazovskom predstavení Moje prvé rande a Maríne Čásarovej za stvárnenie Svedka 6 v pivnickom predstavení Sedem svedkov.

Druhú cenu získal Kristián Baďura, ako Svedok 1, tiež z pivnického predstavenia.

Cenu Jozefa Chrčka za najlepší herecký výkon získala Una Brtková z kovačicko-pivnického predstavenia Ľud-milá.

Festival DIDA tohto roku ponúkne na Palárikovu Rakovú až dve predstavenia, a sú to: Ľud-milá a Sedem svedkov.

Súčasťou koncepcie programu festivalu DIDA je už 6 rokov aj výstava plagátov divadelných predstavení. Cieľom tejto výstavy je motivovať divadelné súbory vytvárať plagáty ako formu propagačného materiálu, ktorého cieľom je predovšetkým upútať diváka.

Na tohtoročnom festivale porota v zložení: Andrea Merníková-Šimonová, Tiana Kolárová a Miroslav Pap sa rozhodla udeliť cenu pre plagát, ktorý je vypracovaný z hľadiska estetickej funkcie na vysokej úrovni. Je to plagát inscenácie Orchester Titanik Ochotníckeho divadla Kultúrneho centra Kysáč. Odmenený divadelný plagát autora Ivana Saba vizualizáciou a estetickou hodnotou najviac vplýva na jednotlivca, a to hlavne svojou zladenosťou a fotografickým spracovaním s miernym impulzom realizmu. Na Facebookovej stránke najviac hlasov / lajkov, a to presne 329, získal plagát divadelného predstavenia Úvahy o mužoch Slovenského kultúrneho centra Pavla Jozefa Šafárika. Autorkou plagátu je Valentína Gašparová.