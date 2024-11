Spolok žien Slovenka z Hložian včera podvečer v kaviarni Pod lipami v Hložanoch zorganizoval dielňu škrobenia a žehlenia ženského tradičného kroja (sukieň). V súčasnosti je čoraz menej žien, ktoré sa tomu venujú, a preto sa aj hložianske spolkárky rozhodli, že si trochu viac posvietia na túto tému a pokúsia sa záujemkyne zaučiť tejto práci. V rámci dielne poukázali na to, ako by sa mali dievčenské a ženské sukne správne škrobiť (krochmeliť), a potom aj osušiť a vyžehliť (vypigľuvať). Zručné spolkárky dopodrobna záujemcom vysvetlili každý krok v tomto postupe.

„Dnes tuná máme dielňu krochmelenia, žehlenia bielych sukieň v prvom rade, a potom sa naše spolkárky rozhodli, že kartúnky majú aj adekvátnu keteňu, hovorím tak ako my pomenúvame tradičné časti odevu, aj oplecko, ktoré je trochu náročnejšie na žehlenie. Máme tri spolkárky, ktoré to robia častejšie. Už aj preto, lebo majú deti, ktoré tancovali a tancujú, ale aj preto, že to jednoducho majú rady. Anna Hruškárová to robí bežne, Anna Lačoková tiež; ony dve aj šijú kroje a Anna Hataľová tiež často žehlí tieto kroje. Jej mama je známa v Hložanoch po tom, že pripravuje sedliacke sukne, zvlášť kartúnky našim mladým tanečníkom,“ prezradila nám predsedníčka spolku Viera Miškovicová.

„Je to tá základná dielňa, pre ktorú sme sa rozhodli, že bude na tento dátum. Je to dielňa podporená Úradom pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Ide o dielňu, v ktorej sa priamo nemôže zúčastniť veľa osôb, aby sme dali šancu aj tým, ktorí sa prídu učiť. Najprv názorne ukázali naše školiteľky, ako to treba robiť, a potom sa tomu zaučili aj tie mladšie ženy, ktoré majú folkloristov. Keďže je toto naše bežné pondelkové stretnutie, druhá polovica žien robí vianočné ozdoby z papiera. Každý rok v decembri organizujeme predvianočné stretnutie s našimi dôchodcami a túto sálu adekvátne ozdobíme, prichystáme sármu, koláče… Dohodli sme sa, že tohto roku zmeníme dizajn a pridáme nejaké elementy. Celkom budú stačiť aj z papiera, keď budú rôznorodé a farebné. Aby sa aj druhá polovica nášho členstva niečím zaoberala, rozhodli sme sa, aby to bola dielňa z papiera. Jedni druhých tak nerušia,“ prezradila nám podstatu podujatí predsedníčka hložianskych žien.

Okrem domácich spolkárok a miestnych mladších záujemkýň postrehli sme prítomnosť aj Begečaniek, ktoré sa rozbehávajú v spolkovej činnosti. Dozvedeli sme sa i to, že do konca roka hložianske spolkárky sa pripravujú na predvianočné stretnutie a Vianočné trhy. Okrem toho pozvané sú aj do Padiny na Tekvicovú zábavu, do Petrovca na Batôžkovú zábavu, do Bajše na dielňu vitráže a keďže sa v posledných rokoch často stretávajú s Iločankami, pôjdu i do Chorvátska na dielňu robenia nitevníc do krosien; teda tých aktivít majú viac než dosť.