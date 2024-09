Ministerka bez kresla vo vláde Srbska zodpovedná za koordináciu aktivít v oblasti rodovej rovnosti, politického a ekonomického posilnenia postavenia žien a prevencie násilia páchaného na ženách Tatjana Macurová sa včera v Tirane rozprávala s komisárom tejto krajiny pre ochranu pred diskrimináciou Robertom Gajdom.

Na stretnutí sa hovorilo o postavení žien v obidvoch krajinách, o najčastejších výzvach zosúladenia práce a rodičovstva, ako aj o ochrane pracovných práv žien, ktoré sa vracajú do práce po materskej dovolenke. Macurová vyzdvihla, že vzhľadom na to, že regionálne problémy v tejto oblasti sú podobné, je dôležité rozvíjať dialóg s podnikateľskou sférou, aby sa zamestnávatelia vo väčšej miere prispôsobili povinnostiam rodičov. Vzhľadom na to, že Albánsko je vo fáze písania nového zákona o rodovej rovnosti, ministerka sa rozdelila o skúsenosti Srbska v súvislosti s implementáciou zákona, ktorý rediguje túto oblasť.

Zdroj: srbija.gov.rs