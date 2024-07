Komplex Pazovských bazénov je odo dnes otvorený pre všetkých milovníkov kúpalísk. Pracovný čas je každý deň od 10. do 19. hodiny a ceny lístkov sú rovnaké ako po minulé roky.

Deti do 7 rokov majú vstup zdarma a pre starších do 18 rokov je celodenná vstupenka 150 dinárov a poldenná vstupenka od 15. hodiny 100 dinárov. Dospelí platia celodenný pobyt na bazénoch 300 dinárov a poldenný 200 dinárov. Lístok na celú kúpaciu sezónu v kategórii do 18 rokov stojí 2 000 dinárov a starší ako 18 rokov si ju môžu zabezpečiť v hodnote 5 000 dinárov. V tamojšom VKP Vodovod a kanalizácia sa aj tentoraz postarali, aby bolo pred začiatkom sezóny všetko dobre vybavené.

Voda v bazénoch sa pravidelne kontroluje zo strany patričného ústavu a o návštevníkoch na bazénoch sa starajú záchranári. Každý deň na bazénoch k dispozícii je i pohotovostná služba pre všetky druhy pomoci.