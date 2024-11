Štátna tajomníčka Ministerstva poľnohospodárstva Srbska Jelena Blagojevićová dnes oznámila, že do konca roka sa očakávajú ďalšie verejné výzvy z programu IPARD III. Na zasadnutí Výboru pre monitorovanie implementácie programu IPARD III upozornila, že podpora potenciálnych užívateľov tohto programového cyklu je dostupná prostredníctvom štyroch akreditovaných opatrení, oznámilo ministerstvo.

Ako spresnila, ide o: Opatrenie 1 – investovanie do fyzického majetku poľnohospodárskych gazdovstiev, Opatrenie 3 – investovanie do fyzického majetku súvisiaceho so spracovaním a marketingom poľnohospodárskych produktov, Opatrenie 7 – diverzifikácia poľnohospodárskych gazdovstiev a rozvoj podnikania a Opatrenie 9 – technická pomoc.

Blagojevićová zdôraznila, že príslušné ministerstvo sa bude aj naďalej snažiť, aby sa prostriedky z fondu IPARD dostali ku konečným užívateľom a upozornila, že finančná dohoda medzi vládou Srbska a Európskou komisiou umožní vytvorenie predpokladov na odčerpanie značných prostriedkov, ktoré Európska únia usmerňuje do poľnohospodárskeho sektora v Srbsku.

Ako pripomenula, realizácia programu IPARD III sa začala vyhlásením verejných výziev, pričom prvá verejná výzva pre Opatrenie 1 sa skončila v septembri, druhá verejná výzva na toto opatrenie sa skončila 8. novembra tohto roku a cieľom tejto verejnej výzvy bolo investovanie do obstarávania nových traktorov.