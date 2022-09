Takmer 60 historických predmetov v hodnote 19 miliónov dolárov bolo vrátených do Talianska zo Spojených štátov amerických, presnejšie z New Yorku. Niektoré boli dokonca zabavené z Metropolitného múzea umenia. Vrátené predmety boli v minulosti ukradnuté v Taliansku a ďalej prenesené do Spojených štátov amerických.