K Vianociam neodmysliteľne patrí aj filmová klasika na televíznych obrazovkách. Hoci nových a moderných vianočných filmov vzniká neúrekom, predsa filmová klasika sa stala akousi tradíciou. Ide o filmy, ktoré sa každoročne vracajú na obrazovky, a bez ktorých by Vianoce neboli úplné. Pravdupovediac, sviatočné obdobie nám v skutku dáva aj viac slobodného času, ktorý môžeme venovať medzi iným aj vianočným filmom. Upriamme sa však na slovenské vianočné filmy, tiež na tie z Československa, ale aj súčasné koprodukčné slovensko-české. Ďakujúc káblovým televíziám aj Slováci z Vojvodiny majú možnosť sledovať televízny program zo Slovenska, ktorý je vo vianočnom období pomerne bohatý na filmy. Tiež je tu možnosť sledovať filmy aj prostredníctvom internetu.

Väčšina filmov, ktoré boli nakrútené v 60., 70. a 80. rokoch prešla digitálnou reštauráciou, takže kvalita filmovej klasiky sa dostala pomerne na vysokú úroveň. Tieto filmy, hoci ich väčšina ľudí pomenúva vianočné, vo svojej podstate sa viažu predovšetkým na dej v zimnom období, na prezentovanie tradičnej kultúry počas zimného slnovratu a pod. Vynecháva sa v nich ten základ vianočného ducha. V podstate staršie filmy, ktoré boli nahraté za čias komunizmu nemohli vo svojej podstate predstavovať náboženstvo, ale sa skôr upriamovali na rozprávkový dej. V súčasnej produkcii vznikajú aj filmy, ktoré majú aj náboženské zázemie, no predsa ten rozprávkový dej zostal favoritom dodnes.

V pokračovaní si predstavíme určité filmy, ktoré by vás mohli osloviť počas vianočného obdobia. Niektoré z nich ste už určite aj videli.

PERINBABA

Ide o slovenskú filmovú rozprávku, ktorá bola nakrútená na motívy rozprávky bratov Grimmovcov Pani Zima. Dej filmu je sústredený okolo starenke Perinbabe, ktorá sa starala o sneh a okolo lásky Jakuba a Alžbetky, ktorú sprevádza Zubatá s kosou. Bol nahraný a mal premiéru v roku 1985 a jeho režisérom je Juraj Jakubisko. Je to film, ktorý každoročne vysielajú takmer všetky slovenské televízie. V súčasnosti sa nahráva druhý diel filmu Perinbaba a Dva svety, a mal by mať premiéru v roku 2023. Zaujímavosťou je, že režisérom aj druhého dielu je už 84-ročný Juraj Jakubisko.

TRI ORIEŠKY PRE POPOLUŠKU

V roku 1973 bola nakrútená koprodukčná rozprávka režiséra Václava Vorlíčka Tri oriešky pre popolušku, podľa námetu spisovateľky Boženy Nemcovej. Je to známy príbeh o Popoluške, ktorú macocha po smrti otca poslala medzi služobníctvo, samozrejme aby uprednostnila svoje dcéry. Do klasického už známeho príbehu sú zaradené magické tri oriešky, ktoré sirote Popoluške pomáhajú pri ťažkostiach, ktoré jej stvára macocha. Film bol nakrúcaný v okolí a na zámku Moritzburg v Nemecku.

VIANOČNÉ OBLÁTKY

Režisér Martin Ťapák Kukučínovu poviedku Vianočné oblátky sfilmoval až v roku 1974. O kvalite tohto slovenského filmu svedčí azda fakt, že sa každoročne premieta na obrazovkách. Mnohí tento film považujú za jeden z najvydarenejších v histórii Slovenskej televízie. Vianočný príbeh z Oravy osloví diváka hlavne svojou dynamikou a prelínaním ľúbostných príbehov s tými žartovnými. Vo filme sú predstavené početné tradičné zvyky v adventnom období. Centrom dianí je dedinská škola, v ktorej učiteľ spolu so žiakmi a ostatnými dedinčanmi pečú oblátky, ktoré následne žiaci roznášali po domácnostiach. Učiteľa vo filme stvárnil herec Dušan Tarageľ a žiačku, ktorá sa do učiteľa zamiluje – Eva Večerová.

ROK NA DEDINE

Pre milovníkov slovenskej tradičnej kultúry je tu aj film Rok na dedine, ktorého premiéra datuje až v roku 1967. Film mapuje obyčajovú kultúru Slovákov počas celého roku. Rok na dedine režírovali Martin Ťapák a Karol L. Zachar. Samozrejme, určité segmenty z tradičnej kultúry vo filme chýbajú, a to z toho dôvodu, že režim nedovolil predstaviť predovšetkým časti kalendárnych obyčají, ktoré sa viažu na náboženstvo. Hoci bol film nahraný predovšetkým v štúdiu, neubralo to na jeho kvalite. Striedajú sa v ňom tanečné, spevácke, žartovné či až magické časti.

S TEBOU MA BAVÍ SVET

K tým tradičným určite patrí aj film – komédia S tebou ma baví svet, ktorá bola natočená v roku 1982. K tej kvalite sa pripisujú určite aj herecké obsadenia troch otcov, ktorých hrali Július Satinský, Václav Postránecký a Pavel Nový, ktorí sami bez manželiek absolvujú dovolenku so svojimi deťmi. Otcovia so 6 deťmi vo veku od 1 do 10 rokov zažijú množstvo vtipných situácii a všetko to vyvrcholí, keď otcov a deti prídu pozrieť matky. Keďže sa príbeh odohráva v zimnom období, tento film je tiež každoročne počas Vianoc premietaný na televíznych obrazovkách.

ANJEL PÁNA

Presuňme sa do 21. storočia. V roku 2005 bola premiéra filmu Anjel Pána, ktorý však vyšiel v českej produkcii, no druhý diel, ktorý mal premiéru v roku 2016 sa dá pozrieť už v slovenskom dabingu. Dej sa odohráva v nebi a na zemi, pričom ústredné postavy sú anjel Petronel a čert Uriáš. Pri Nebeskej bráne, kde anjel Petronel pracuje sa udeje zlomový bod, keď čert nahovorí anjela, aby si odtrhol jablko zo stromu poznania, ktoré sa medzi iným skotúľa na Zem. Obaja rýchlo zídu na Zem s cieľom čo najskôr nájsť jablko a vrátiť ho naspäť na nebesá. Toto ich hľadanie však sprevádza množstvo vtipných príhod. Dej sa odohráva práve vo vianočnom období.

ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK

Československá koprodukcia prichádza v roku 2019 s novým vianočným filmom Šťastný nový rok. Komédia sa začína na Vianoce a končí na Nový rok a to na Vysokých Tatrách, kde sa stretnú partie priateliek, ich blízki, ale aj iní cudzinci. Každý z nich skrýva svoj vlastný príbeh. Herecké obsadenie patrí herečkám zo seriálu Milenky. Dej je poprepletaný s početnými humoristickými scénami, ale aj romantikou. Pokračovanie filmu pod názvom Šťastný nový rok – Dobro došli malo premiéru v minulom roku. Romantický dej druhej časti sa odohráva na chorvátskom prímorí. Kľúčovými hercami vo filmoch sú Ján Koleník a Táňa Pauhofová.

ŽENSKÁ NA VRCHOLE

Ďalší skvelá zimná romantická komédia Ženská na vrchole mala premiéru tiež v roku 2019. Stredobodom deju je slobodná matka so synom, ktorá sa počas sviatkov vydá na hory, aby si tam riešila svoje emočné problémy. Samozrejme, stretne tam dokonca až dvoch mužov, ktorí jej ešte viac pomútia hlavu. Namiesto luxusného hotelu sa ocitne vo vysokohorskej chate Samota, kde sa už hlavný dej bude do konca odohrávať. Komédia získa svoj vrchol, keď za matkou Helenou a synom Mikulášom do hôr prídu a Helenini rodičia. Tento film je tiež zaradený do slovensko-českej koprodukcie.

Sú to iba niektoré z filmov na ktoré sa diváci tešia z roka na rok. Možno tohto roku pribudnú aj ďalšie filmy, no predsa klasika zostáva divákmi favorizovaná. Stala sa už súčasťou Vianoc a práve filmy často ľudí privádzajú k tomu tzv. duchu Vianoc.