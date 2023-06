Do nášho energetického sektoru je potrebné počas nadchádzajúcich 10 rokov vložiť zhruba 15 miliárd eur. Vyhlásila to včera ministerka baníctva a energetiky Dubravka Ðedovićová.

Ako ďalej vysvetlila, rámec energetickej politiky Srbska bude definovaný Integrovaným národným energetickým a klimatickým plánom, ako aj novou stratégiou rozvoja energetiky v našej krajine.

„Keď ide o Integrovaný národný energetický a klimatický plán, začala sa verejná rozprava a prvé fórum v Srbskej obchodnej komore je naplánované na 11. júla, pričom prijatie oboch strategických dokumentov je plánované do konca roka,“ povedala ministerka.

Zdôraznila, že Srbsko má ambíciu stať sa plnohodnotným členom EÚ, ako aj to, že vízia rozvoja energetiky nadväzuje na víziu členských krajín únie, ktorou je dekarbonizácia našej energetiky do roku 2050. Ako však dodala, ľahko sa to hovorí, ale ťažko robí, pretože tak ako v EÚ, aj v našom regióne musia postupné zrušenie používania uhlia sprevádzať mechanizmy spravodlivej transformácie, aby boli chránení baníci a banícky sektor. Podľa jej slov na dosiahnutie pokroku v procese dekarbonizácie bude potrebná podpora EÚ a značné finančné zdroje, ako aj prílev súkromných investícií.