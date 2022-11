Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj privítal prijatie rezolúcie Európskeho parlamentu a ocenil, že Rusko musí byť izolované na všetkých úrovniach, uviedla agentúra Reuters.

Jeden z autorov návrhu, europoslanec Vladimír Bilčík, na Twitteri uviedol, že uznesenie bolo prijaté väčšinou hlasov.

„Celkovo za uznesenie hlasovalo 494 poslancov, 58 bolo proti a 44 sa zdržalo hlasovania. Parlament vyzýva členov EÚ, aby vytvorili právne mechanizmy na pokračovanie sankcionovania Ruska,” uviedol Bilčík. Zhodnotil, že hlasovanie bolo „nezabudnuteľné“ a dodal, že je hrdý na to, že bol jedným z autorov návrhu.

Huge majority of @Europarl_EN just adopted the resolution “Recognising the Russian Federation as a state sponsor of terrorism”.

494 +

58 –

44 abs

This House calls on the 🇪🇺/Member States to develop a legal framework to saction Russia further.

This is a vote to be remembered. pic.twitter.com/d8AknlmBGa

— Vladimír Bilčík MEP (@VladoBilcik) November 23, 2022