Už dlhšie obdobie sa futbalová reprezentácia Srbska netešila takej dôvere tunajšej verejnosti, ako v aktuálnych mesiacoch. Začalo sa to nejako s príchodom trénera Dragana Stojkovića na lavičku národného tímu a dodatočne sa zintenzívnilo po úspešne zdolanej kvalifikácii na tohtoročné Majstrovstvá sveta v Katare.

Populárny Piksi akoby priniesol novú energiu do tímu a s tým začali prichádzať aj čoraz lepšie výkony a pozitívne výsledky.

Zatiaľ to vrcholí triumfom proti Švédsku v piatom kole Ligy národov v rámci divízie B, keďže naša reprezentácia v sobotu výsledkom 4 : 1 prekonala nepríjemného a silného súpera zo severu Európy.

Znovu na štadióne Rajka Mitića vynikol Aleksandar Mitrović tromi gólmi a veľmi krásne skóroval aj stredopoliar Saša Lukić.

Srbsko zaslúžene triumfovalo a okrem toho, že sa vyrovnalo v čele tabuľky s Nórskom, v pozitívnej atmosfére sa rozlúčilo s belehradským publikom pred odchodom na šampionát sveta.

Naši lepšie otvorili zápas, boli dominantní a v úvodnej časti vytvorili niekoľko príležitostí. Z prvej šance sa však ujalo vedenia Švédsko, keď v 15. minúte skóroval Claesson. Bolo to po chybe našej obrany a slabej reakcii nášho tímu.

Nedovolili si naši zmýliť sa a už o tri minúty neskoršie Mitrović vsietil svoj prvý gól. Prihral Živković a populárny Mitar hlavou prekonal Olsena.

Naši aj ďalej boli v nadradenej úlohe, vytvárali šance a niekoľkokrát to nevyšlo Vlahovićovi, ktorý je v trochu slabšej forme. Pravdepodobne za to má aj situácia v jeho klube Juventus, ktorý tiež hrá slabšie než sa očakávalo. Futbaloví analytici tvrdia, že je na vinne tréner Massimiliano Allegri, ktorému je údajne funkcia ohrozená a ak klub nezačne dosahovať lepšie výkony zostane bez angažmánu.

V úplnosti zvrátiť výsledok sa podarilo v nadstavenom čase prvého polčasu. Z rohového kopu odcentroval Tadić a znovu najlepšie reagoval Mitrović a bolo 2 : 1.

Po návrate zo šatní naša reprezentácia veľmi rýchlo dala aj tretí gól, čím asi do vedomia dala Švédom, že o akomsi úspechu nemusia uvažovať. Sergej Milinković Savić krásne prihral Tadićovi, ktorý loptu ďalej zaslal Vlahovićovi. Ten spozoroval prichádzajúceho Mitrovića a po dvoch góloch hlavou Mitar dal aj presnou strelou ľavou nohou. Bol to asi aj najkrajší protiútok stretnutia a po reakcii VAR rozhodcov bol gól aj uznaný. Mitrović dosiahol hattrick a úhrnne 49 gólov v drese so štátnym erbom. Neuveriteľná je jeho energia a motivácia a zdá sa, že v reprezentácii vždy ponúka svoje maximum.

Čerešničku na tortu položil Saša Lukić gólom v 70. minúte, keď krásne trafil z okraja trestného územia.

Výsledok sa už nemenil a Srbsko aj druhýkrát triumfovalo proti Švédsku v najnovšom vydaní Ligy národov.

LIGA NÁRODOV VRCHOLÍ V UTOROK

Ako sme spomenuli, Srbsko sa vyrovnalo s Nórskom, obe selekcie majú desať bodov, ibaže je Nórsko v lepšej pozícii pre triumf v Belehrade.

Nóri totiž včera za chotárom prehrali proti Slovinsku a posledný zápas v Osle už v utorok rozhodne o víťazovi našej skupiny.

Haalandovi a jeho spoluhráčom na triumf stačí aj bod, Srbsko potrebuje triumf.

Prvé miesto negarantuje iba postup do A divízie Ligy národov v jej novom vydaní, ale aj eventuálnu dodatočnú možnosť v kvalifikácii na majstrovstvá Európy 2024.

Netreba sa obávať, že Srbsko v tom stretnutí nebude hrať maximálne a nepousiluje sa dosiahnuť triumf. Vraciame sa ku konštatácii z úvodu článku – reprezentácii sa znovu dôveruje a v tomto období sa predsa zdá, že si uvedomujeme svoje plusy a nedostatky. Neregistruje sa eufória a nemienime, že určite budeme majstrami sveta.

V prípade, že toto ovzdušie potrvá – všeličo je možné, ale netreba robiť nátlak, ako v prípade basketbalistov. Objektívne, sú lepšie reprezentácie ako naša. Ale, ak si to uvedomíme všetci, ako tréner Stojković, budeme vedieť, ako sa na tie zápasy pripraviť.