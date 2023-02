Vo svojom aktuálnom predstavení Kabaret 3 divadelný režisér Fedor Popov z Padiny do formy kabaretu pridal prvky komédie stand-up a postavil sa aj do úlohy herca. Pod realizáciu hry sa podpisuje jeho Fedor teáter.

O tom, ako vlastne vznikol Fedor teáter, hovorí:

„V jednej chvíli som si uvedomil, že je potrebné znovu formovať súbor a získať obecenstvo pod nejakú divadelnú strechu v Padine. S ohľadom na to, že som osudovo vybraný rodinnými koreňmi, aby som predĺžil divadelnú aktivitu v tomto prostredí, kde režírujem od roku 1983, teda už štyridsať rokov, vymyslel som si svoju vlastnú divadelnú skupinu. Mal som ešte predtým dobrú spoluprácu so základnou školou v Padine, a tak som do školy dal oznam o hereckej dielni pre ôsmakov. Chcel som pracovať so staršími žiakmi, aby som neskoršie mohol počítať s nimi aj v serióznejších predstaveniach. Ohlas bol pozitívny a postupne sa v tej skupine objavili skutočné herecké talenty. Hlavne to boli dievčence, s ktorými som formoval prvú neformálnu divadelnú skupinu pod názvom Fedor teáter. Úspešne sme vystupovali s niekoľkými hrami, ale potom herečky odišli na štúdiá do rôznych končín Európy.”

V posledných rokoch Fedor Popov nacvičil už niekoľko predstavení s prvkami špecifického kabaretného typu, o čom hovoria samé názvy hier: Kabaret 1, 2 a 3. V tejto aktuálnej hre sú prítomné aj prvky komédie stand-up.

„V dnešnej situácii, keď sú mi herci prevažne v zahraničí, nemôžem pripraviť nejaké štandardné predstavenie, takže som sa rozhodol pre hry mozaikového typu, pri ktorých budem môcť prípadne meniť určité časti a nahrádzať ich inými časťami,“ hovorí Fedor Popov. „Napríklad scenár pre poslednú hru Kabaret 3 som musel viackrát meniť s ohľadom na to, že niekto z protagonistov často vypadol z hry, a tak som prebaľoval časti scenára. Nakoniec som zistil, že vlastne jediný, na koho sa môžem spoľahnúť, som ja sám. A hostia v predstavení budú, samozrejme, vítaní, takže musím mať program, ktorý bude založený na forme stand-up. S týmto druhom programu som mal dlhoročné skúsenosti ako turistický sprievodca, lebo práca turistického sprievodcu je pripraviť pre turistov svojrázne show, ktoré vlastne predstavuje skutočný stand-up.“

Hra Kabaret 3 mala premiéru v decembri 2022 v kovačickom Dome kultúry, v bývalej mládežníckej sieni. V predstavení sa zúčastnili aj ochotníci z Kovačice.

„Pri realizácii predstavenia som sa neopieral len o svoju hereckú genialitu, ale chcel som s niečím spestriť celý ten program, takže som do toho vtiahol aj spevácku skupinu Boemi z Kovačice,“ poznamenáva Popov. „Spolupracoval som s nimi aj v minulosti a zostali sme vo veľmi dobrých vzťahoch, takže ochotne prijali pozvanie, aby zaspievali niekoľko piesní. A v niektorých častiach hry vystúpili Miloslav Jonáš a Ján Veňarský. Významnú pomoc a podporu mi poskytla aj moja dcéra Sonja. Premiéra v kovačickom Dome kultúry trvala viac ako dve hodiny a bol som prekvapený, že sa pre dĺžku programu obecenstvo nerozišlo. Po ukončení predstavenia sa ma však pýtali, kedy bude repríza, takže hádam to nebolo zlé. Nasledujúce vystúpenie s hrou Kabaret 3 by malo byť na festivale DIDA.“