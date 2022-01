Tradičné ôsme v poradí podujatie Bieloblatská klobása predsa bude zorganizované. Podujatie bude prebiehať v dňoch 5. a 6. februára pod patronátom mesta Zreňanin. Organizátormi podujatia sú Miestne spoločenstvo Biele Blato a Turistická organizácia mesta Zreňanin.

„Podujatie toho roku bude rozvrhnuté do dvoch dní,“ povedal nám predseda Miestneho spoločenstva Miroslav Markuš. „Týmto chceme aj návštevníkov rozvrhnúť do dvoch dní. Po prvé, je to dôležité kvôli dodržaniu epidemiologických opatrení, ale aj preto, že očakávame, že sa na tento spôsob vyhneme dopravnej zápche, ktorá bola prítomná v predchádzajúcich rokoch.“

Organizátori si naplánovali, že prvého dňa podujatia, teda v sobotu 5. februára, usporiadajú svojráznu súťaž v zabíjačke starobylým spôsobom, ako sa skôr robilo v tejto časti Vojvodiny. Súťažiace družstvá z okolitých dedín budú mať za úlohu v stanovenej lehote vykonať zabíjačku začnúc s opaľovaním svine slamou, po finálové spracovanie mäsa. Hostitelia svojim hosťom budú ponúkať svieže pečené klobásy, škvarky, pečienku smaženú na cibuli, chýrečný bieloblatský svinský paprikáš, tlačenku a iné zabíjačkové špeciality, ale aj domáce koláčiky, pálenku a víno. Porota bude známkovať kvalitu spracovania mäsa, ako aj pripravených špecialít.

Ústredným podujatím a dôvodom na príchod do Bieleho Blata bude súťaž o najlepšiu sviežu domácu klobásu, ktorá sa uskutoční druhého dňa, čiže v nedeľu 6. februára. Organizátori pre všetky družstvá zabezpečia 5 kg sviežeho bravčového mäsa, 10 m čriev, miesto na výrobu klobás a všetci dostanú aj darček. Súťažiace družstvá si so sebou prinesú všetko, čo je potrebné na výrobu klobás. Porota ako doteraz bude hodnotiť spôsob prípravy klobás, výzor sviežej klobásy, výzor a chuť pečenej klobásy, ako aj dekoráciu stola a poslúženia.







Poplatok za účasť na súťaži je 4 000 dinárov a prihlásiť sa treba prostredníctvom linku: binmarketing.rs//beloblatskakobasica alebo na číslo: 063/1797639. Počet miest je obmedzený.

Okrem toho budú organizované aj predajné výstavy údenín a zabíjačkového náčinia, pálenky, vína, syrov, sladkostí, medu, starých remesiel a podobné. Hostí prvého dňa bude zabávať skupina Apsolutno romantično, kým druhého dňa vystúpi tamburášsky orchester Duša Balkanska a rock skupina Nostradamus.

Festival sa aj v sobotu, aj v nedeľu začne ráno o 8. hodine otvorením predajných výstav a bude trvať do 20. hodine.