Vláda Srbska na včerajšom zasadnutí prijala návrh zákona o dočasnom registri občanov Srbska vo veku 16 až 29 rokov, na základe ktorého sa bude mladým z tejto populácie vyplácať po 5 000 dinárov.

Zákonom bude regulovaný aj spôsob platby a ďalšie otázky, ktoré sú dôležité pre prijímanie tejto finančnej pomoci. Osoby, ktoré môžu dostať príspevok, musia v deň nadobudnutia účinnosti tohto zákona mať 16 až 29 rokov, musia byť občanmi Srbska a mať pobyt na území Srbska.

Prihlásiť sa pre finančný príspevok bude možné od 1. do 15. decembra, a to zadaním základných osobných údajov na portáli Uprava za trezor (rodné číslo, číslo občianskeho preukazu a názov banky). Na získanie pomoci je potrebné, aby sa prihlásili všetci mladí ľudia bez ohľadu na to, či už predtým požiadali o pomoc poskytovanú štátom.