Na trhoch už roky nechýbajú členovia Moto klubu Muggers Riders z Pivnice, ktorí návštevníkom ponúkajú varené víno. Tohto roku sa rozhodli, že peniaze, ktoré vyzbierajú, darujú spoluobčanovi Vladimírovi Durgalovi. Dokonca finančnú pomoc zaslali aj sympatizanti klubu, a to zo Slovenska.

Aj tohtoročné Vianočné trhy splnili svoj cieľ – vylákali von obyvateľov stretnúť sa, porozprávať a nakúpiť si pred nadchádzajúcimi Vianocami. Snáď sa toto podujatie ešte viac rozšíri do budúcna. Možno by práve určitý vianočný program na trhovisku a v centre dediny, do ktorého by boli zapojené škola, spolky a združenia, prilákal ešte väčší počet návštevníkov, a dokonca aj tých z okolitých prostredí.