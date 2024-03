Jarná časť futbalovej Ligy majstrov už v stredu bude za sebou mať prvé eliminačné kolo. Začalo sa ešte v polovici februára, ale sa pre komerčné dôvody a televízne práva zápasy hrajú celý mesiac.

Tak sme sa pred týždňom dozvedeli mená prvých účastníkov štvrťfinále, po tom, ako postúpili Paris Saint-Germain a Bayern Mníchov. O deň neskoršie rovnaký úspech dosiahli Manchester City a Real Madrid, kým sa tento utorok medzi osem najlepších celkov Champions league dostali aj Barcelona a Arsenal.

Posledné dva spomenuté kluby, hoci s bohatou tradíciou a množstvom získaných trofejí, sú svojráznym občerstvením vo štvrťfinále Ligy majstrov.

Barcelona, ktorá pred takým desaťročím bola synonymom pre futbal a krásnu hru, padla do krízy a finančných problémov. Údajne hrozil aj bankrot a eliminácia z najvyššej triedy španielskeho futbalu, ale podľa očakávania z toho nebolo nič. Po odchode Messiho a ešte niektorých futbalistov buď do iných klubov alebo do dôchodku, bola kríza veľmi viditeľná. V tom období, ktoré stále trvá, Barcelona naposledy vo štvrťfinále Ligy majstrov bola v nešťastnej sezóne 2019/2020, ktorú poznačila pandémia koronavírusu. Vtedy v celkom pozmenenom systéme súťaže vypadli proti Bayernu, keď zažili jednu z najťažších porážok na európskej scéne a prehrali 2 : 8. O rok neskoršie sa dostali po osemfinále, potom dvakrát zaradom nepostúpili ani zo skupiny. Presťahovali sa do Ligy Európy, ale ktovieaký výkon ani v druhej súťaži podľa kvality nedosiahli.

Posledná európska trofej datuje do roku 2015, keď vo finále práve Ligy majstrov porazili Juventus.

Z druhej strany spomenutý Arsenal za sebou má ešte nepriaznivejšie obdobie. Po odchode legendárneho Arsènea Wengera sa na lavičke vystriedali Unai Emery a dočasne aj Freddie Ljungberg. V decembri 2019 prišiel Mikel Arteta a jeho prvé sezóny v tomto klube fanúšikovia nepovažovali za veľmi úspešné. Zachránilo ho to, že v sezóne 2019/2020 triumfoval v FA pohári. V tomto období hrali v Lige Európy, boli v semifinále v sezóne 2020/2021.

Vedenie a milovníci tohto klubu predsa boli trpezliví a zdá sa, že Arsenal konečne dosahuje výkony ako skôr. Vlani sa po šiestich rokoch vrátili do Ligy majstrov, finišovali ako vicemajstri Anglicka a v tejto sezóne sú momentálne v čele tabuľky Premiér ligy.

Preto je aj Arsenal považovaný za občerstvenie v Lige majstrov. V osemfinále proti Portu o víťazovi rozhodovali penalty a Londýnčania boli úspešnejší. Čakajú na piatok a žreb štvrťfinále, v ktorom už nebudú žiadne reštrikcie a kontroly losovania v zmysle, že sa nemôžu stretnúť kluby z rovnakej krajiny alebo rovnakej základnej skupiny.

Posledné dva štvrťfinále v stredu

Mená posledných dvoch tímov, ktoré vystúpia vo štvrťfinále, sa dozvieme dnes večer, po tom, čo dohrajú Atlético Madrid – Inter Miláno a PSV Eindhoven – Borussia Dortmund. V prvom spomenutom stretnutí má minimálny náskok Inter (1 : 0 z prvého stretnutia), kým v Nemecku Borussia a PSV zohrali 1 : 1.

Už dlhšie obdobie neplatí pravidlo o vyššom počte strelených gólov za chotárom, takže sa tento druhý zápas fakticky začína od nuly.

Inak Liga majstrov sa v sezóne 2023/2024 poslednýkrát hrá podľa aktuálneho formátu. Od budúceho roka v základnej fáze hrať bude 36 namiesto 32 klubov a zápasy sa vytvárať budú na základe takzvaného švajčiarskeho modelu.

V týchto dňoch prišla aj správa, že losovanie preto na starosti bude mať počítač, lebo pri takomto systéme k dispozícii bude množstvo kombinácií, potrebné by bolo asi deväťsto loptičiek a žreb by trval tri až štyri hodiny.

Futbal sa neustále mení, či to ide k lepšiemu – otázka…