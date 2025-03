Okrem poľovníctva, poľovníckej turistiky, pestovania bažantov a starostlivosti o divinu a lovný revír a ďalších početných prác Poľovnícky spolok Fazan Kulpín sa venuje aj ďalším aktivitám. Občas počas roka organizujú aj spolkovú gastronomickú akciu.

Tentoraz sa zhodli usporiadať varenie srnčieho paprikáša pre občanov Kulpína a aj záujemcov z iných prostredí.

Záujemcovia o túto gastronomickú pochúťku sa môžu prihlásiť v Poľovníckom dome PS Fazan v Kulpíne, a to do piatka 28. marca do 12. hodiny.

Paprikáš budú pripravovať a podávať v nedeľu 30. marca vo svojich miestnostiach v Poľovníckom dome. Potrebné je priniesť si nádobu.