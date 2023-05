1498 – portugalský moreplavec Vasco da Gama priplával do Kalkaty po oboplávaní Afriky, čím objavil novú dôležitú námornú cestu do Indie.

1506 – zomrel taliansky moreplavec v španielskych službách Krištof Kolumbus (taliansky Colombo, španielsky Colón), objaviteľ Ameriky. Narodil sa v roku 1451.

1799 – narodil sa francúzsky spisovateľ, predstaviteľ kritického realizmu Honoré de Balzac. Medzi jeho najznámejšie diela patria romány Otec Goriot, Stratené ilúzie a Lesk a bieda Kurtizán. Zomrel roku 1850.

1875 – v Paríži podpísalo 18 štátov medzinárodnú dohodu – Metrickú konvenciu o uznaní a zavedení metrického systému mier a váh.

1882 – Rakúsko-Uhorsko, Taliansko a Nemecko podpísali spojeneckú zmluvu, na základe ktorej vznikol Trojspolok.

1940 – zomrel v Bratislave spisovateľ a dramatik Jozef Gregor-Tajovský, autor známych spoločensko-kritických próz Maco Mlieč, Mamka Pôstková a Horký chlieb. Výrazne sa presadil aj ako dramatik a medzi jeho najznámejšie hry patria Sľuby, Ženský zákon a Statky-zmätky. Narodil sa roku 1874.

1944 – narodil sa Joe Cocker, anglický bluesrockový spevák. Niektoré z jeho najznámejších piesní sú With a Little Help from My Friends (pôvodne The Beatles) a Unchain My Heart. Zomrel roku 2014.

1946 – narodila sa Cher (vlastným menom Cherilyn Sarkisian), známa americká speváčka a herečka.