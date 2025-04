311 – na smrteľnej posteli vydal východorímsky cisár Galerius Maximianus, tolerančný edikt, aby sa aj kresťania modlili za jeho zdravie (predtým kresťanov prenasledoval).

1310 – narodil sa poľský kráľ Kazimír III. Veľký, ktorý reformoval vojenstvo a právo.

1437 – narodil sa v Levoči obchodník, komorský funkcionár a banský podnikateľ Ján Turzo, ktorý založil v Banskej Bystrici mediarsky podnik Turzovsko-fuggerovskú spoločnosť.

1711 – v Satmári podpísali (satmársky) mier, ktorým sa skončilo povstanie Františka II. Rákociho.

1789 – Georga Washingtona slávnostne inaugurovali za prvého prezidenta USA.

1883 – zomrel francúzsky maliar Édouard Manet. Medzi jeho najznámejšie obrazy patria Raňajky v tráve, Olympia, Čašníčka či Bar v Folies – Bergére.

1883 – narodil sa český spisovateľ a novinár Jaroslav Hašek, autor jedného z najznámejších románov z obdobia I. svetovej vojny Osudy dobrého vojaka Švejka.

1895 – v Benátkach bola oficiálne otvorená prvá medzinárodná výstava, ktorá sa postupom času stala najväčším festivalom súčasného umenia na svete – Benátske bienále.

1900 – Havajské ostrovy vyhlásili za teritórium USA.

1915 – v Paríži bol založený Juhoslovanský výbor – organizácia srbských, chorvátskych a slovinských politických emigrantov z Rakúsko-Uhorska.

1941 – Nezávislý štát Chorvátsko prijal zákon o rasovej príslušnosti, ktorým sa začalo prenasledovanie Srbov, Židov a Rómov.

1945 – samovraždu spáchal nemecký ríšsky kancelár a vodca nacistického Nemecka Adolf Hitler. Spolu s ním spáchala samovraždu aj jeho partnerka Eva Braunová.

1995 – americký prezident Bill Clinton nariadil zastavenie obchodovania s Iránom a zakázal investície v krajine, pričom obvinil Teherán z podpory medzinárodného terorizmu.

1999 – nálety NATO na FR Juhosláviu zasiahli budovy Ministerstva obrany a Generálneho štábu juhoslovanskej armády v centre Belehradu.

2008 – medzi vládou Srbska a spoločnosti Fiat bolo podpísané memorandum o strategickom partnerstve, ktoré predpokladalo vytvorenie spoločnej firmy.

2022 – vo Vietname otvorili najdlhší most na svete so sklenenou podlahou s názvom Most bieleho draka.