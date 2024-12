MOMS Hložany a Slovenský kultúrny klub v Báčskom Petrovci pripravili ďalšie podujatie v Hložanoch pozostávajúce z dvoch častí. Výstavu fotografií Hložany vo fotoobjektíve, jej tretiu edíciu, otvorili včera večer v miestnostiach MOMS Hložany.

V rámci podujatia najprv udelili diplomy poslucháčom Letnej školy výtvarného umenia – dielne grafiky, ktoré v týchto miestnostiach zorganizovali na sklonku letných prázdnin. Zrealizovali ho okrem uvedených dvoch subjektov v spolupráci so Združením výtvarníkov Hložianska paleta.

O tom, o akú aktivitu s nadanými deťmi ide, hovoril v mene Slovenského kultúrneho klubu Vladimír Valentík. Ide o vzdelávaciu aktivitu, ktorá má putovný charakter. Jej cieľom je neformálnym spôsobom priblížiť deťom výtvarné umenie vojvodinských Slovákov a ponúknuť im možnosť umelecky sa vyjadriť a vyskúšať si svoje výtvarnícke zručnosti. Priblížil, akou technikou robili a z týchto prác potom usporiadali aj malú výstavu. V rámci dielne využívali tlač z výšky, na linoleum prenášali kresbu, ktorú predtým skicovali. Emília Valentíková-Labátová na záver tejto časti absolventom dielne udelila aj ďakovné diplomy.

Výstavu historických fotografií alebo už zo súčasnosti MOMS Hložany pravidelne usporadúva k niektorému z dedinských sviatkov. Nevystalo to ani v roku 2024. Novú expozíciu predstavili verejnosti v Hložanoch k vianočným sviatkom. O jej obsahu hovoril predseda MOMS Ondrej Zahorec. Tohto roku verejnosti ponúkli práce štyroch autorov. Sú to Vladimír Greksa, Zuzana Dudková, Mária Melichová a Milina Balážová. Ide o fotografické zábery z Hložian a jeho okolia, ako aj umelecké fotografie tunajšej flóry a fauny. Títo autori nie sú profesionáli, fotografujú zo záľuby. Jednoducho vyjdú do chotára a fotografujú to, čo im príroda ponúkne.

Z priľahlého katalógu sme sa dozvedeli, že fotografia a fotografovanie má v Hložanoch dlhú tradíciu. Starší občania spomínajú majstra Šuľana, ktorý chodieval z Báčskej Palanky, robil prevažne portréty a rodinné fotografie. Predtým na starých fotografiách na opačnej strane bolo možné nájsť mená fotografov a fotografických štúdií z Nového Sadu, Vrbasu, Báčskej Palanky. Ako prvý fotograf Hložančan bol istý si Andrášik, po ktorom je zachovaných mnoho kvalitných fotografií. Zahynul v druhej svetovej vojne a jeho remeslo ďalej robila jeho manželka. V tom čase začali fotografovať aj Samuel Kukučka a Ján Ďuriš. V päťdesiatych rokoch minulého storočia v Hložanoch pôsobil aj Foto a kino klub.

Na záver sa prihovoril a výstavu otvoril predseda Rady Miestneho spoločenstva Stanislav Srnka. Tohtoročná expozícia výstavy Hložany vo fotoobjektíve ponúka 43 páčivých záberov a potrvá aspoň do jari roku 2025.