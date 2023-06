Snom každého záhradkára je vypestovať najväčšie a najchutnejšie paradajky. Pestovanie paradajok je už niekoľko rokov hitom aj medzi laikmi, ktorí predtým nemali s ich pestovaním žiadne skúsenosti, no majú kúsok nevyužitého pozemku. Dokonca aj medzi ľuďmi žijúcimi v panelákoch nájdeme množstvo „balkónových“ pestovateľov.

Hovorí sa síce, že paradajky sú nenáročnými rastlinami, no ak chcete mať z nich naozaj bohatú úrodu a veľmi chutné plody, mali by ste im zabezpečiť prísun potrebných živín. Nemusia to byť špeciálne zálievky z obchodu, pomôžu aj prírodné hnojivá. Poradíme vám.

Horká soľ

Paradajky majú nedostatok horčíka (Mg), preto je dobré pri presádzaní pridať na dno sadeníc (v kvetináčoch a na záhrade) 1 až 2 polievkové lyžice horkej soli. Prikryte ju tenkou vrstvou zeminy, aby sa korene priamo nedotýkali síranu horečnatého či horkej soli. V priebehu vegetácie potom môžete raz za dva týždne zalievať paradajky ku koreňom slabším roztokom horkej soli.

Vaječná škrupina

Vaječná škrupina je najväčším zdrojom vápnika a je oddávna využívaná ako hnojivo. Kvôli príprave hnojiva je potrebné škrupiny rozdrviť v mažiari alebo tĺčikom na mäso. Podrvené škrupiny vložte do nádoby a zalejte jablčným octom tak, aby škrupiny boli na dva prsty ponorené v octe. Nádoba by nemala byť uzavretá, ale zakrytá gázou alebo látkou a zaistená gumičkou. Nechajte pôsobiť tri týždne a každý deň premiešajte. Nakoniec sa vaječná škrupina „zmení“ na hnojivo, ktoré zrieďte väčším množstvom vody a nalievajte ku koreňom.

Prášok do pečiva, sóda bikarbóna

Funguje to a je to naozaj dobrý trik (najmä pri pestovaní paradajok v črepníkoch), ak chcete sladšie paradajky. Jednoducho posypte základňu rastlín malým množstvom jedlej sódy alebo prášku do pečiva. Sóda bikarbóna sa vstrebe do pôdy a zníži jej kyslosť, vďaka čomu budú paradajky sladké a pikantné.

Aspirín

Do jamky vhoďte 2 – 3 tablety aspirínu – celé alebo mleté; posilňuje to imunitu rastlín a pomáha to aj proti chorobám, ako je napríklad chrastavitosť, a zvyšuje úrodu paradajok. Kyselina salicylová je zázrak v aspiríne, vďaka ktorému to funguje.

