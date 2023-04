Nezvyčajná školská hodina prebiehala vo štvrtok 20. apríla v Základnej škole Jána Amosa Komenského v Kulpíne. Začala sa presne o 12.00 h, prebiehala vo vstupnej hale tejto školy a trvala prakticky dve školské hodiny – 90 minút.

Toto interaktívne vyučovanie kreovali profesor informatiky Dušan Petráš a profesorka zemepisu Jarmila Marčeta. Obohatil ho a vlastne svojou návštevou aj vyprofiloval hosť z Demokratickej republiky Kongo, študent teológie v Osijeku Shabana Banza. Téma znela: Afrika – Demokratická republika Kongo. Pred mapou Afriky a tejto africkej krajiny tento nám ďaleký štát pri tejto príležitosti dôkladne spracovali a prítomným predostreli žiaci oboch tried siedmeho ročníka. Bol to výsledok ich výskumu, ktorý zvládli na výbornú.

Aj vzácny hosť z ďaleka bol oduševnený ich vedomosťami. On sám rozprával kulpínskym žiakom o tom, ako v rodnej dedine Manono budoval školu, porovnával systém školstva u nich a u nás. Bol to veľmi zaujímavý program aj vďaka otázkam, ktoré žiaci mali pripravené pre tohto nekaždodenného hosťa a aj vďaka jeho odpovediam, ktoré nikoho nenechali ľahostajným. Tým skôr, že sa tam žije veľmi ťažko a ani deti v škole nemajú také vymoženosti, ako je to u nás.

O to, aby všetko prebiehalo nehatene aj napriek jazykovej bariére, sa postarala žiačka ôsmeho ročníka Dunja Ćirovićová, ktorá celý priebeh tejto interaktívej hodiny simultánne prekladala z angličtiny do srbčiny. Poslucháčmi, ale aj účastníkmi boli žiaci vyšších ročníkov kulpínskej školy. Nechýbalo ani gastronomické doplnenie: tradičný koláč z Konga pripravený z tejto príležitosti a neodmysliteľné tamojšie ovocie – banány.