Dvaja senegalskí mládenci a rodáci Seydou and Moussa túžia po odchode z Afriky a plánujú dostať sa do Európy, kde sa chcú stať hudobnými hviezdami. Napriek upozorneniam, že pre nich to môže byť veľmi nebezpečná cesta, s našetrenými peniazmi opúšťajú rodnú krajinu a odchádzajú za lepším životom. Ale dosiahnuť cieľ bude omnoho ťažšie než si to mohli predstavovať…

Ide o dej filmu Ja kapitán (Io capitano, 2023), ktorého scenár je založený na skutočných príbehoch afrických migrantov na ceste do Európy. Hlavné postavy Seydou a Moussa najprv cestujú cez viaceré africké krajiny a púšte, aby sa nakoniec dostali na loď, na ktorej sa spolu s inými migrantmi majú previezť cez Stredozemné more do Talianska.

Réžiu filmu Ja kapitán mal na starosti známy taliansky filmový tvorca Matteo Garrone a celý projekt sa realizoval ako medzinárodná spolupráca medzi produkciami z Talianska, Belgicka a Francúzska. Na vlaňajšom Medzinárodnom filmovom festivale v Benátkach film získal 12 cien, taktiež bol hlavným víťazom talianskych filmových cien Donatellov Dávid (David di Donatello) v roku 2024 a nominovaný bol aj na americkú Cenu Akadémie (Oscara) v kategórii najlepší cudzojazyčný film.

Film bol predstavený aj na festivale Kustendorf 2024 v Srbsku, kde režisér Matteo Garrone získal cenu Drvo života.