Obecná správa Obce Stará Pazova oznamuje občanov, že nahliadnuť do časti zoznamu voličov a požiadať o zápis, vymazanie, doplnenie alebo opravu údajov s príslušnými dôkazmi môžu urobiť v budove ZO Stará Pazova, v kancelárii číslo 47, v pracovných dňoch od 7.30 do 15.00 h a najneskôr do 17. mája do polnoci, teda do uzavretia zoznamu voličov.