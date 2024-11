Vo štvrtok 21. novembra v Slávnostnej sieni Gymnázia Jána Kollára so žiackym domovom v Báčskom Petrovci prezentáciu vlastnej činnosti mala spoločnosť Codium zo Žiliny v Slovenskej republike, ktorá sa zaoberá informačnými technológiami.

Žiakom IT odboru, ako aj ostatným záujemcom zo všeobecného odboru na tomto gymnáziu názorne ukázali, čím sa podnik Codium zaoberá.

Ide o mladú IT spoločnosť so sídlom v Žiline, ktorá je hlavným dodávateľom v oblasti IT riešení pre herný biznis. Špecializovali sa na univerzálne IT riešenia softvérové, ale aj o hardvérové riešenia, vývoj a majú zo 70 zamestnancov.

Súčasťou sú silnej skupiny FSM Group, ktorá združuje rodinnú skupinu firiem a značiek. V súčasnosti ponúkajú pracovné pozície vo vývoji mobilných aplikácií (.Net Developer, Java, Android, IOS developer, UI/UIX) a na zabezpečovaní kvality (manuálny a automatický tester).

Petrovských stredoškolákov predovšetkým prišli motivovať k ďalšiemu štúdiu a ponúknuť pomoc v prípade, že sa rozhodnú študovať informačné technológie na vysokej škole v Žiline, kde by sa nielen po vyštudovaní, ale aj počas štúdia podľa vlastných afinít mohli v tvare brigádovania mohli vyskúšať aj prakticky priamo v ich súkromnom podniku a integrovať sa do spoločnosti.

Do Petrovca prezentovať vlastnú činnosť prišli generálny riaditeľ spoločnosti Codium Martin Varmus so svojimi spolupracovníčkami a Jarom Grňom, pôvodom Hložančanom, ktorý pracuje na Slovensku v spoločnosti, s ktorou Codium spolupracuje.