V poslednom čase čoraz častejšie sa dozvedáme o násilí, ktoré sa deje v školách. Nevyskytuje sa iba medzi žiakmi, ale ho zažívajú aj učitelia.

Spomeňme si na nedávny prípad zo školy v Trsteniku, keď žiaci vyšmykli stoličku svojej učiteľke, ktorá následne spadla. Žiaci pritom všetko nahrávali a, pravdaže, zverejnili na internete. Iba o niekoľko dní v istej škole v Subotici žiaci zaútočili na chlapca, ktorému neskoršie bola odstránená slezina. Včera médiá zverejnili správu, že istému chlapcovi základnej školy v Novom Pazare zlomili lícnu kosť…

V súvise s týmito nemilými udalosťami minister školstva Branko Ružić mal včera stretnutie s členmi Pracovnej skupiny na prevenciu a zabránenie násilia vo vzdelávacom systéme, ktorá je založená z jeho iniciatívy.

Jasna Jankovićová, predsedníčka Únie syndikátov osvetových pracovníkov Srbska, pre náš portál hovorí, že na stretnutí hovorili o zmene podzákonných aktov, ktoré sa zaoberajú násilím, zneužívaním a zanedbávaním vo vzdelávacích ustanovizniach. Vypracovaný je plán práce, s cieľom zmeniť pravidlá do 20. decembra t. r. Ako uvidela, ide o žiadosť samotného ministra Ružića.

„Únia syndikátov osvetových pracovníkov Srbska mieni, že sa konkrétne musí hovoriť o skrátení procedúr vo výchovnom disciplinárnom konaní, aby sa známka zo správania akceptovala, aj ako známka za nepostúpenie do vyššieho ročníka. Predovšetkým sa musí hovoriť o návrate psychológov, pedagógov, tajomníkov a logopédov do škôl v plnej kapacite a zavedení sociálnych pracovníkov a špeciálnych pedagógov,“ hovorí Jankovićová a zdôrazňuje, že trvajú aj na lepšej spolupráci škôl s inými relevantnými inštitúciami zo sociálnej a zdravotnej ochrany, ktoré by školám poskytli adekvátnu pomoc.

Na našu otázku, ktorým spôsobom by sa mali ochrániť zamestnaní v školách, resp. či je vôbec možný nejaký druh ochrany, ktorý by bol prijateľný v našich školách, naša spolubesedníčka hovorí, že instantné riešenie neexistuje.

„Násilie dlho akumulovalo a dlho sme sa naň pozerali cez privreté oči. Neexistuje tabletka, ktorú si dáme večer a ráno sa zobudíme bez násilia v spoločnosti a v školách. Avšak štartovacím bodom môže byť status služobnej osoby pre zamestnaných vo vzdelávaní. Je to jedinou požiadavkou nášho prerušenia vyučovania zajtra 1. decembra, keď našou misiou bude iba stop násiliu v školách. Z toho dôvodu pozývame všetkých osvetových pracovníkov, bez ohľadu na to, v ktorom sú syndikáte, všetkých rodičov, bývalých a súčasných žiakov, aby sme na námestiach v našej krajine odkázali, že je násilia už naozaj dosť,“ uzavrela Jankovićová.