Obsah prvého čísla mládežníckeho časopisu Vzlet v aktuálnom roku je štandardne pomerne bohatý.

Titulná strana pozornosť usmerní na premiéru divadelného predstavenia Príbeh Krajiny – Nekrajiny v Slovenskom vojvodinskom divadle. Hneď na začiatku časopisu je anketa s ôsmakmi z Báčskeho Petrovca, Kovačice, zo Starej Pazovy, z Pivnice, Hložian a Lalite, ktorí prezradili, aký tretí predmet záverečných skúšok si zvolili.

V novom čísle je predstavená aj novosadská kapela Nemi pesnik, komiks Storia del West, novinky z oblasti informačných technológií, film The Banshees of Inisherin, seriál 1923, ako aj portrét módnej návrhárky Vivienne Westwoodovej. Rubrika DIY opäť prekvapila so zimným kreatívnym nápadom. Samozrejme, v novom čísle nechýbajú ani ďalšie zaujímavé a pravidelné rubriky Svet zvierat, Zaujímavosti, Vaša tvorba, Jazykové poučky, Zastav sa nachvíľku, Móda, Horoskop, strany na lúštenie či Šport. Pre umelecké duše sú tu Rozlety s literárnymi a výtvarnými prácami našich žiakov a študentov.

Čítajte Vzlet!