Uplynuli už celé dva mesiace od ukončenia skupinovej fázy všetkých troch UEFA klubových futbalových súťaží v rámci sezóny 2023/2024. V polovici decembra sa s Európou rozlúčili naši predstavitelia (Crvena zvezda, TSC a Čukarički) a práve táto sezóna bude do dejín zapísaná pravdepodobne ako najneúspešnejšia v dejinách srbského klubového futbalu.

Nebudeme sa vracať ku výpraskom a slabým vydaniam, zostáva len nádej, že sa už v novej sezóne situácia zmení, ale na základe videného v jeseň – nemôžeme byť veľmi optimistickí.

Návrat do súčasnosti je takýto – podobne, ako aj v predchádzajúcich rokoch je dominovanie klubov zo Západnej Európy veľmi očividné. V Lige majstrov v osemfinále, čiže v prvom eliminačnom kole nie je ani jeden klub z niekdajšieho Východného bloku – najvýchodnejšie umiestnený celok je asi taliansky Neapol.

Už niekoľko rokov prvé eliminačné kolo Champions league trvá celý mesiac – predovšetkým pre komerčné dôvody a televízne práva. Preto sme v utorok mali možnosť sledovať triumf madridského Realu za chotárom proti Lipsku 1 : 0, tiež víťazstvo aktuálneho majstra Európy Manchestru City proti Kodani tiež za chotárom 3 : 1. V stredu potom oslavovali hostitelia – PSG proti Real Sociedadu 2 : 0 a Lazio proti Bayernu 1 : 0.

Ďalšie štyri prvé zápasy na programe budú na budúci týždeň, keď sa najprv stretnú Inter Miláno – Atlético Madrid a PSV Eindoven – Borussia Dortmund, potom aj Porto – Arsenal a Neapol – Barcelona.

Odvetné duely potom odštartujú 5. marca a hrať sa bude až do 13. marca.

Vrátili sa aj Liga Európy a Konferenčná liga

V Lige Európy vo štvrtok prebiehali zápasy prvého kola play-off. Účinkujú v ňom kluby z pozície dva v skupine LE a pozície tri v skupine LM. Z najzaujímavejších zápasov treba spomenúť duely Feyenoord – AS Rím 1 : 1, tiež triumf AC Milána proti talianskemu celku Rennesu 3 : 0.

Prekvapenie pripravil azerbajdžanský Qarabağ, ktorý za chotárom výsledkom 4 : 2 porazil portugalskú Bragu a priblížil sa ku postupu do ďalšej fázy.

Víťazi skupín Ligy Európy sú v prvom kole play-off voľní a čakajú na rivalov. To znamená, že sa do súťaže znovu zapoja až na začiatku marca, keď sa hrať bude osemfinále.

Podobný scenár ako v Lige Európy máme aj v Konferenčnej lige – v prvom kole play-off hrajú celky z pozícií dva a tri z KL a LE.

Najpríjemnejšie prekvapilo záhrebské Dinamo, ktoré za chotárom minimálne prekonalo španielsky Betis 1 : 0. Záhrebčania v aktuálnom období ani nie sú v najlepšej forme a aj okolo klubu sa dejú rôzne veci, mal by sa voliť nový predseda, takže je triumf proti Betisu pre nich veľmi príjemný.

V ostatných stretnutiach boli dosiahnuté viac-menej očakávané výsledky a pred odvetnými stretnutiami sú šance príliš vyrovnané. Okrem v stretnutí Sturm Graz – Slovan Bratislava, v ktorom Rakúšania vyhrali až 4 : 1 a s pekným náskokom budú cestovať na revanš do hlavného mesta Slovenska.

V Lige Európy a v Konferenčnej lige už nemožno hovoriť o tom, že účinkujú len kluby z bohatej Západnej Európy.

Sú tu aj celky z „menších“ futbalových krajín, ale predsa sa o všetkom najviac pýtať aj tak budú kluby z Nemecka, Anglicka, Španielska, Talianska… Pre tých so skromnejším rozpočtom sú preto postupy do eliminačných kôl úspechom a eventuálne neskoršie fázy sa vyrovnávajú so senzáciami.

Na ukážku – posledný víťaz niektorej UEFA klubovej súťaže z východnej a chudobnejšej časti Európy je ukrajinský Shakhtar Donetsk, keď v sezóne 2008/2009 vyhral v Lige Európy…

V Lige majstrov, či v niekdajšom Pohári šampiónov posledným víťazom z východnej časti bola Crvena zvezda v roku 1991. Okrem nášho klubu česť vystúpiť vo finále ešte mali len Partizan (1966) a rumunská Steaua, ktorá v roku 1986 vyhrala a v roku 1989 bola vo finále.