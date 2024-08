V Paríži prebieha jedenásty deň Olympijských hier a na základe doterajších výkonov našich športovcov ho nemôžeme považovať za úspešný. Predovšetkým pre neúspech našich atlétok Ivany Španovićovej a Milice Gardaševićovej, keďže ani jedna nepostúpili do finále v disciplíne skok do diaľky. Tak sa zoznam „neúspechov“ našich atlétov v Paríži predĺžil, keďže Angelina Topićová vôbec pre zranenie nemohla vystúpiť vo finále v skoku do výšky a nevyšlo to ani Arminovi Sinančevićovi vo vrhu guľou.

Z výkonu Ivany Španovićovej sme rozčarovaní, lebo aktuálna majsterka sveta z minulého roka tentoraz dosiahla takmer o celý meter slabší výkon a do finále sa nedostala, kým Gardaševićová nemala ani jeden správny skok a nakoniec formálne nemá ani zapísaný výsledok.

Z atlétov nám tak ešte zostáva Adriana Világosová, ktorá v hode oštepom vystúpi v stredu, tiež Elzan Bibić v pretekoch na 5 000 metrov.

Kajakári postúpili do semifinále, ktoré na programe bude vo štvrtok o 11.50 h.

Ženský tím skončil na piatom mieste vo svojej kvalifikačnej skupine, takže v boji o semifinále bude musieť súťažiť aj vo štvrťfinále, tiež vo štvrtok.

Mužský K2 Novaković – Dragosavljević tiež nebol úspešný v kvalifikácii, tak neskoršie v utorok vystúpi v baráži.

Mnoho sa očakávalo aj od zápasníka Mikheila Kajaiu, ktorý však už na samom štarte vypadol v kategórii do 97 kilogramov grécko-rímskym štýlom proti Egypťanovi Mohamedovi Gabrovi.

Na rade sú aj kolektívne športy

Neskoršie vystúpia aj naši basketbalisti proti Austrálii vo štvrťfinále, volejbalistky v rovnakom kole zohrajú vo večernom termíne proti Taliansku.

Basketbalisti do štvrťfinále postúpili z druhého miesta základnej skupiny – prehrali proti USA a vyhrali nad Portorikom a Južným Sudánom. Po žrebovaní eliminačných kôl sme za rivala dostali Austráliu vo štvrťfinále, kým eventuálny triumf prináša súboj s víťazom stretnutia USA – Brazília.

Mužský basketbalový tím sa na Olympijské hry dostal po tom, ako nehral v Tokiu a predtým naši v Riu boli strieborní. Prvý semifinalista je Nemecko, ktoré vo štvrťfinále zdolalo Grécko výsledkom 76 : 63.

Z druhej strany volejbalistky na tomto podujatí obhajujú bronz z Tokia, zatiaľ čo v Riu tiež boli strieborné. Naša selekcia v skupine prekonala len Francúzsko, kým zažila prehry proti Číne a USA.

Po dnešnom triumfe Turecka nad Čínou je známe to, že Turkyne v semifinále čakajú práve na víťaza stretnutia Srbsko – Taliansko.

Naša ženská basketbalová reprezentácia vo štvrťfinále vystúpi v stredu a rivalom tiež bude Austrália.

Vodní pólisti vo štvrťfinále budú hrať tiež v stredu a rivalom je Grécko.

Pripomíname, že nás pred dvomi dňami rozčarovali basketbalisti 3 x 3, ktorí vypadli vo štvrťfinále, bez ohľadu na to, že boli najväčším favoritom na zlato. Už v skupine bolo evidentné, že to nejde tak, ako sme si predstavovali a prehra proti Francúzsku v spomenutom kole to len potvrdila. Zlato nakoniec získali Holanďania, druhí boli Francúzi a bronz si vybojovala Litva proti Lotyšsku.

Vo finále mužského futbalového turnaja zohrajú Francúzsko – Španielsko. Semifinále ženského futbalového turnaja je na programe v utorok a stretnú sa Brazília – Španielsko, ako aj USA – Nemecko.

Pondelok na Olympijských hrách poznačil fantastický švédsky atlét Armand Duplantis – obhájil olympijské zlato a zároveň stanovil aj nový svetový rekord v disciplíne skok o žrdi – vlastne o centimeter zlepšil svoj vlastný výkon a v Paríži mu to vyšlo na 6,25 metra.